Sahte içkiden onlarca ölüm: Sahte içki nasıl anlaşılır?

Sahte içki, sadece ölüme değil, aynı zamanda ciddi ve kalıcı sağlık sorunlarına da yol açabiliyor. Peki, sahte içki nasıl anlaşılır? Bu ölümcül tehlikeyi önlemek için hangi yöntemler kullanılabilir? İşte ayrıntılar...

SAHTE İÇKİ NASIL ANLAŞILIR?

Fiyat Kontrolü

Piyasada satılan içkilerin normal fiyat aralığından daha düşük bir fiyata sunulması, sahte olma ihtimalini artırabilir. Bu nedenle şüpheli derecede ucuz içkilere karşı dikkatli olunmalıdır.

Bandrol Kontrolü

Türkiye’de satılan alkollü içeceklerin üzerinde TAPDK bandrolü bulunması zorunludur. Bandrolün olmaması veya sahte bir görünüme sahip olması durumunda içkinin sahte olabileceği unutulmamalıdır.

Kapak ve Şişe

İçkinin kapağının gevşek, açılmış veya şişenin orijinaline göre daha düşük kalitede görünmesi, sahte olduğuna dair bir işaret olabilir.

Ambalaj ve Etiket

Şişe üzerindeki ambalaj veya etiketin eğri, silik veya standart dışı olması şüphe uyandırmalıdır.

Tat ve Koku

Sahte içkilerin tadı ve kokusu, orijinal ürünlere göre farklı olabilir. İçkiden alışılmadık bir tat veya koku alındığında tüketimden kaçınılmalıdır.

Satın Alınan Yer

İçki alışverişi sadece güvenilir ve lisanslı satıcılardan yapılmalıdır. Kayıt dışı veya tanınmayan yerlerden alınan ürünler risk taşıyabilir.

GİB Mobil Uygulaması

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın mobil uygulaması ile şişe üzerindeki barkodu taratarak içkinin sahte olup olmadığı kontrol edilebilir.