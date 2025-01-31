Sarı serum tehlikesi öldürüyor: İçeriği nedir, neden ölüme yol açıyor?

Son dönemde özellikle grip ve bağışıklık güçlendirme amacıyla yaygınlaşan “sarı serum”, yüksek dozda B vitamini içeren bir karışım olarak biliniyor. Ancak sağlık kuruluşları dışında, kontrolsüz ve bilinçsizce uygulanması ciddi sağlık riskleri taşıyor. Uzmanlar, evde veya yetkisiz kişiler tarafından yapılan serum uygulamalarının ölümcül sonuçlara yol açabileceği konusunda vatandaşları uyarıyor. Bilinçsiz kullanım durumunda sarı serum, alerjik şok, kalp durması ve ani ölümlere neden olabiliyor.

ADANA’DA EVDE UYGULANAN SERUM CAN ALDI

Adana’da yaşanan trajik olay, sarı serum tehlikesini yeniden gündeme getirdi. Gribal enfeksiyon geçiren, evli ve iki çocuk annesi Selinay Yüksekbaş, mahallesindeki eczacı kalfası M.M.’den evde serum takmasını istedi.

İddiaya göre M.M., 10 farklı ilacı karıştırarak “sarı serum” hazırladı ve Yüksekbaş’ın evinde uyguladı. Ancak kısa süre içinde fenalaşan genç kadın, ailesi tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Sağlık ekipleri hızla olay yerine gelerek ilk müdahaleyi yaptı, ancak Selinay Yüksekbaş, 18 Ocak’ta hastanede hayatını kaybetti.

SARI SERUM NEDİR?

Halk arasında bağışıklık güçlendirdiği ve hastalıklara karşı direnci artırdığı iddia edilen "sarı serum", içerisinde farklı ilaçların bir araya getirildiği bir karışımdır. İçeriğinde şunlar bulunabilir:

Vitaminler (özellikle B vitamini türevleri)

Ağrı kesiciler

Antibiyotikler

Kas gevşeticiler

Bazı eczanelerde ve özel kliniklerde, doktor kontrolü olmadan hastalara uygulanan bu serumlar, ciddi sağlık sorunlarına ve hatta ölüme neden olabiliyor.

SARI SERUM NEDEN ÖLÜMCÜL OLABİLİYOR?

Son dönemde sarı serum uygulanan kişilerde görülen ölüm vakaları, işlemin bilinçsiz ve kontrolsüz şekilde yapılmasından kaynaklanıyor. Uzmanlar, damar içi ilaç uygulamalarının yalnızca sağlık profesyonelleri tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguluyor.

İşte uzmanların sarı serumun tehlikelerine dair uyarıları:

1. Alerjik reaksiyonlar

2. Anafilaktik şok riski

3. Yanlış i̇çerik ve doz aşımı

4. Damar i̇çi kullanımın tehlikesi