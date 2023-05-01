Şaşılıkta erken teşhisin önemi nedir?

BELİRTİLER

Şaşılık, genellikle çocukluk döneminde ortaya çıkan bir hastalıktır. Hastalığın en temel belirtisi, düz bakmayan bir gözdür. Şaşı bireyler bir noktaya baktıkları sırada bir gözleri düz iken diğer göz kayarak farklı bir açıya yönelir. Çocuklarda şaşılık güneşte tek gözünü kapatma, veya her iki gözü kullanabilmek adına başı öne eğme gibi davranışlarla kendini belli eder. Bunların dışında yaygın olarak görülen şaşılık belirtileri şunlardır: Gözlerde sulanma, baş ve göz ağrısı, çift görme, üç boyutlu görme yeteneğinin kaybolması, baş ve gözü bir yana çevirerek bakma, bulanık görme.