Şaşılıkta erken teşhisin önemi nedir?
Özellikle çocukluk döneminde hastalığın erken teşhis edilerek tedavi edilmesi, başarı oranını oldukça artırır. Bu nedenle dört yaşından önce bir veya birkaç kez göz taramasından geçilmesi büyük önem taşır
DOÇ. DR. FEHMİ KATIRCIOĞLU
Gözlerimiz, görme işlevini yerine getirmesi nedeniyle, insan vücudunun en önemli organlarıdır. Çeşitli nedenlerle göz işlevlerinde meydana gelen bozulmalar, bireylerin yaşam kalitesini büyük ölçüde etkiler. Yaygın olarak karşılaşılan göz hastalıklarından bir tanesi şaşılık olarak bilinen iki göz arasında gelişen açısal uyum bozukluğudur. Şaşılık sorunu, bireylerde dış görünümü olumsuz etkilemesinin yanı sıra görüşte de büyük oranda düşüşe sebep olur.
GEÇİCİ YA DA SÜREKLİ OLABİLİR
Sağlıklı bireylerde her iki göz, birbirine paralel ve uyumlu olarak çalışır. Çeşitli nedenlere bağlı olarak gözler arasındaki bu paralelliğin bozulması, şaşılık olarak adlandırılır. Şaşı bireylerde gözlerden biri düz bakarken diğer göz yukarıya, aşağıya, içe veya dışa kayar. Daha ağır durumlarda ise gözlerden her ikisinde birden kayma görülebilir. Şaşılığın nedenine bağlı olarak değişmekle birlikte bu kaymalar geçici veya sürekli olabilir.
BELİRTİLER
Şaşılık, genellikle çocukluk döneminde ortaya çıkan bir hastalıktır. Hastalığın en temel belirtisi, düz bakmayan bir gözdür. Şaşı bireyler bir noktaya baktıkları sırada bir gözleri düz iken diğer göz kayarak farklı bir açıya yönelir. Çocuklarda şaşılık güneşte tek gözünü kapatma, veya her iki gözü kullanabilmek adına başı öne eğme gibi davranışlarla kendini belli eder. Bunların dışında yaygın olarak görülen şaşılık belirtileri şunlardır: Gözlerde sulanma, baş ve göz ağrısı, çift görme, üç boyutlu görme yeteneğinin kaybolması, baş ve gözü bir yana çevirerek bakma, bulanık görme.
NEDENLERİ
Her iki gözün dış kısmına yapışık olarak bulunan ve gözün aşağı, yukarı, sağa ve sola hareket ettirilmesini sağlayan altılı kas gruplarından bir veya birkaçında oluşan kuvvet azalması ya da artması sonucunda bu kaslar arasında uyumsuzluk sorunu oluşur. Bu da şaşılığa yol açan etmenler arasında yer alır. Şaşılığın bilinen diğer nedenleri ise şunlardır: Genetik yatkınlık, serebral palsi (beyin felci) down sendromu ve diğer kalıtsal kromozom bozuklukları, çocukluk döneminde geçirilen kaza, travma ve ateşli hastalıklar, beyin tümörleri, hidrosefali, hipertansiyon, diyabet hastalığı.