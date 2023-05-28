Şaşılıkta erken teşhisin önemi nedir?
Erken teşhis önemlidir çünkü tedavi edilmeyen ciddi şaşılık vakaları görme kaybıyla sonuçlanabilir. Bu nedenle, gelişmiş ülkelerde daha fazla sayıda küçük çocuk 3 yaşından önce göz muayenesiyle bu durum açısından taranmaktadır.
Şaşılığı test etmek ve teşhis etmek için genellikle, durumun karakteristik özellikleri olan gözlerin odağını ve hareketini belirlemek için uzmanlaşmış bir göz muayenesi gerekir.
TIBBİ VE SEMPTOM GEÇMİŞİ
Bir göz muayenesi gerçekleştirmeden önce, özellikle belirleyici semptomlar, çevresel faktörler ve ilgili ilaçlar veya sağlık koşulları ile ilgili olarak hastanın öyküsünü almak önemlidir.
Durumun göstergesi olan belirti ve semptomlar şunları içerebilir:
• Şaşı gözler
• Çift görme
• Azalmış derinlik algısı
• Koordinasyonsuz hareketlerle yanlış hizalanmış gözler
Down sendromu, serebral palsi ve Edwards sendromu gibi bazı sağlık koşulları şaşılıkla bağlantılıdır ve bu koşullara sahip hastaların gözlerinde anormallikler yaşama olasılığı daha yüksektir.
GÖZ MUAYENESİ
Göz muayenesi tipik olarak, durumun bir sonucu olarak görmede meydana gelen değişiklikleri belirlemek ve tedavi kararlarına rehberlik etmek için kullanılan birkaç testten oluşur.
Göz damlası kullanılmadan da yapılabilir, çünkü bu, gözlerin günlük çalışma koşulları altında değerlendirilmesine yardımcı olabilir, ancak iletişimi zayıf olan hastalar için gerekli olabilir.
Aşağıdaki testler şaşılık teşhisi için kullanılan göz muayenesinin bir bileşeni olabilir: