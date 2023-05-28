Şaşılıkta erken teşhisin önemi nedir?

GÖZ MUAYENESİ

Göz muayenesi tipik olarak, durumun bir sonucu olarak görmede meydana gelen değişiklikleri belirlemek ve tedavi kararlarına rehberlik etmek için kullanılan birkaç testten oluşur.

Göz damlası kullanılmadan da yapılabilir, çünkü bu, gözlerin günlük çalışma koşulları altında değerlendirilmesine yardımcı olabilir, ancak iletişimi zayıf olan hastalar için gerekli olabilir.

Aşağıdaki testler şaşılık teşhisi için kullanılan göz muayenesinin bir bileşeni olabilir: