Şekerden Hemen Vazgeçin! Çayın Yanında Mutlaka Bunu Tüketin!
Çay, kültürümüzde önemli bir yere sahiptir. Sabah kahvaltılarından akşam yemeklerine kadar her yerde tüketiriz. Özellikle hoş sohbetin yanında sıcaklığı ile eşsiz bir ortam yaratır. Peki çayın yanında limonu denediniz mi? Şeker yerine limon kullanmak oldukça sağlıklıdır.
Limon, C vitamini açısından zengin bir meyvedir. Bu nedenle, limonlu çay bağışıklık sistemimizi güçlendirir ve hastalıklara karşı korur. Aynı zamanda antioksidan özelliği barındıran limon, vücudumuzdaki zararlı maddelere karşı bizi korur.
Limonun diğer faydası ise sindirim sistemimizi destekler. Limonun içinde bulunan asit, sindirimi kolaylaştırır. Ayrıca, limonlu çayın idrar söktürücü özelliği sayesinde vücudumuzdaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur.
Ancak limonlu çayı da dengeli tüketmek gerekmektedir. Her şeyin fazlasının zararlı olduğunu unutmayın.
Nasıl Tüketilecek?
İçeceğiniz çayın yanında 1 dilim limon bulundurmanız yeterli. Limonlu içeceğiniz çay sayesinde birçok faydadan yararlanmış olacaksınız.