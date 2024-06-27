Serinlemek isterken sağlığınızdan olmayın: Soğuk su içmenin riskleri

Prof. Dr. Vedat Göral, “Bazı kişilerde soğuk su içilmesi olumsuzluklara neden olabilir. Normal bir insanın vücut ısısı 36 ila 37 derecedir. İçtiğimiz soğuk su ile vücudumuzun sıcaklığı arasındaki 10 ila 12 derece farkı bir soruna yol açmaz.