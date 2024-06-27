Serinlemek isterken sağlığınızdan olmayın: Soğuk su içmenin riskleri
Yaz mevsiminin sıcakları artarken hemen hemen herkesin serinlemek için yaptığı şey, soğuk su içmek oluyor. Ancak sıcak havalarda soğuk suyu bu şekilde tüketmek, mide ve bağırsak sağlığını ciddi şekilde etkileyebilir.
İşte soğuk su içerken dikkat etmeniz gerekenler: Sıcak havada hızlı içilen soğuk suyun mide ve bağırsak sorunlarına yol açabileceğini belirten Prof. Dr. Vedat Göral, “Soğuk suyu hızlı içmek, yemek borusunda kasılmalara ve rahatsızlığa neden olabilir.
Gastrit ve ülser hastalığı olanlarda soğuk su içilmesi, mide asidini artıracağı için midede aşırı gaz, kramp şeklinde ağrı, yanma ve mide rahatsızlıklarının artmasına sebep olur” dedi.
Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, sıcak havalarda serinlemek için tüketilen soğuk içeceklerin mide ve bağırsak sağlığına zararlarını açıkladı.
Prof. Dr. Vedat Göral, “Bazı kişilerde soğuk su içilmesi olumsuzluklara neden olabilir. Normal bir insanın vücut ısısı 36 ila 37 derecedir. İçtiğimiz soğuk su ile vücudumuzun sıcaklığı arasındaki 10 ila 12 derece farkı bir soruna yol açmaz.