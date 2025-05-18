SGK'den dev ilaç müjdesi: Geri ödeme listesine 95 yeni ilaç eklendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, SGK'nin geri ödeme listesine 95 yeni ilacın dahil edildiğini duyurdu. Bu ilaçların 88'inin yerli üretim olduğuna dikkat çeken Işıkhan, vatandaşların bu ilaçlara daha kolay erişim sağlayacağını belirtti.

KANSER VE DİYABET TEDAVİLERİ DE LİSTEDE

Yapılan düzenleme ile birlikte SGK geri ödeme listesine eklenen 95 ilaçtan 6'sının diyabet, 5'inin ise kanser tedavisinde kullanıldığı açıklandı. Bunun yanı sıra; immün trombositopeni tedavisi için 5 ilaç, talasemi (demir bağlayıcı) tedavisi için 5 ilaç, astım ve KOAH hastalıkları için 5 ilaç de geri ödeme kapsamına alındı.

Bakan Işıkhan, açıklamasında, yeni geri ödeme listesine alınan ilaçların hastalara şifa olmasını temenni etti. İlaçlara ulaşımda kolaylık sağlanacağını vurgulayan Işıkhan, vatandaşlara sağlıklı ve huzurlu bir ömür diledi.