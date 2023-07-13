Sıcak Çarpması Nedir? Nasıl geçer?

Yaz, eğlenceli açık hava etkinlikleri ve rahatlama zamanıdır, ancak aynı zamanda sıcak çarpması riskini de beraberinde getirir. Hipertermi veya güneş çarpması olarak da bilinen sıcak çarpması, vücudun ısı düzenleme mekanizmaları başarısız olduğunda ortaya çıkar ve tehlikeli derecede yüksek vücut sıcaklıklarına yol açar. Bu durum hayatı tehdit edici olabilir ve acil tedavi çok önemlidir. Bu makalede, sıcak çarpmasının nedenlerini, semptomlarını, önlenmesini ve tedavisini inceleyeceğiz.