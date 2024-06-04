Sıcak havalarda bu hataları sakın yapmayın! Sağlığınızdan olmamak için dikkat!

Mevsim normalleriyle artan sıcak havalar aşırı nem ile birleşince kalp, astım, diyabet gibi kronik rahatsızlıkları olanlar için tehlike arz ediyor. Çocuklar ve yaşlılara da değinen uzmanlar, sıcak havalarda herkesin yaptığı hatalardan bahsedip uyarıda bulundu...