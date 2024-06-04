Sıcak havalarda bu hataları sakın yapmayın! Sağlığınızdan olmamak için dikkat!

Kavurucu sıcaklar ülke genelinde etkili olmaya başlarken yapılan hayatlar sağlık sorunu yaratıyor. Bu hatalardan uzak durun sağlığınızdan olmayın...

# hava sıcaklıkları # sağlık sorunları # hava sıcaklığı
Editör: Yağmur Biçen
Son Güncelleme:
Sıcak havalarda bu hataları sakın yapmayın! Sağlığınızdan olmamak için dikkat! - Resim: 1

Haziran'ın gelmesiyle ülke genelinde hava artışları başladı. Artan nem oranı özellikle yaşlıları, kronik rahatsızlığı olanlar ile çocuklar için ciddi bir sağlık riski oluşturuyor. 

1 10
Sıcak havalarda bu hataları sakın yapmayın! Sağlığınızdan olmamak için dikkat! - Resim: 2

Mevsim normalleriyle artan sıcak havalar aşırı nem ile birleşince kalp, astım, diyabet gibi kronik rahatsızlıkları olanlar için tehlike arz ediyor. Çocuklar ve yaşlılara da değinen uzmanlar, sıcak havalarda herkesin yaptığı hatalardan bahsedip uyarıda bulundu...

2 10
Sıcak havalarda bu hataları sakın yapmayın! Sağlığınızdan olmamak için dikkat! - Resim: 3

DIŞARI ÇIKARKEN BU SAATLERE DİKKAT

Saat 11.00 - 15.00 arasında mümkün olduğunca dışarıya çıkmamaya çalışılmalı. Özellikle bu saatlerde egzersiz yapmak aşırı sıcak nedeniyle tehlike arz etmektedir.

3 10
Sıcak havalarda bu hataları sakın yapmayın! Sağlığınızdan olmamak için dikkat! - Resim: 4

SU BOL BOL TÜKETİLMELİ

Uzmanlar, yeterli miktarda su içilmesi konusunda uyarıyor. kalbin yeterli kanı pompalaması için sıcak havalarda su tüketiminin önemine değinen doktorlar fiziki efor sarf edilen işlerde çalışanlar ile egzersiz yapanlara daha fazla su içmeleri yönünde tavsiyede bulundu.

4 10