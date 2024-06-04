Sıcak havalarda bu hataları sakın yapmayın! Sağlığınızdan olmamak için dikkat!
Kavurucu sıcaklar ülke genelinde etkili olmaya başlarken yapılan hayatlar sağlık sorunu yaratıyor. Bu hatalardan uzak durun sağlığınızdan olmayın...
Haziran'ın gelmesiyle ülke genelinde hava artışları başladı. Artan nem oranı özellikle yaşlıları, kronik rahatsızlığı olanlar ile çocuklar için ciddi bir sağlık riski oluşturuyor.
Mevsim normalleriyle artan sıcak havalar aşırı nem ile birleşince kalp, astım, diyabet gibi kronik rahatsızlıkları olanlar için tehlike arz ediyor. Çocuklar ve yaşlılara da değinen uzmanlar, sıcak havalarda herkesin yaptığı hatalardan bahsedip uyarıda bulundu...
DIŞARI ÇIKARKEN BU SAATLERE DİKKAT
Saat 11.00 - 15.00 arasında mümkün olduğunca dışarıya çıkmamaya çalışılmalı. Özellikle bu saatlerde egzersiz yapmak aşırı sıcak nedeniyle tehlike arz etmektedir.
SU BOL BOL TÜKETİLMELİ
Uzmanlar, yeterli miktarda su içilmesi konusunda uyarıyor. kalbin yeterli kanı pompalaması için sıcak havalarda su tüketiminin önemine değinen doktorlar fiziki efor sarf edilen işlerde çalışanlar ile egzersiz yapanlara daha fazla su içmeleri yönünde tavsiyede bulundu.