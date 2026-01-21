Sigara kullanımıyla ilgili yeni düzenleme geliyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara kullanımının görünürlüğünü azaltmaya yönelik yeni bir yasal düzenleme üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Hazırlanan mevzuatın kısa sürede Meclis’e sunulacağı bildirildi.

Yayınlanma:

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigarayla mücadele kapsamında yeni bir yasal düzenleme hazırlığında olduklarını açıkladı. Haber Global'da katıldığı canlı yayında konuşan Memişoğlu, sigara içilen alanların ve sigara kullanımının görünürlüğünün azaltılmasına yönelik kapsamlı bir mevzuat çalışması yürüttüklerini söyledi.

Memişoğlu, Türkiye’de 2010’lu yıllarda sigarayla mücadelede önemli adımlar atıldığını ancak son dönemde özellikle sigara kullanımında yeniden artış yaşandığını belirtti. 

“Sigara içilen alanları ve sigara içme görüntülerini azaltmaya yönelik bir mevzuat çalışmamız var. En kısa sürede Meclis’e sunacağız.”

SİGARANIN GÖRÜNÜRLÜĞÜ AZALMALI

Sigaranın toplumda normal bir alışkanlık gibi algılanmasının önüne geçmek istediklerini belirten Bakan Memişoğlu, hazırlanan taslağın hem sigara içenleri hem de sigara kullanımının çevrede oluşturduğu etkiyi kapsadığını söyledi.

“Sigaranın görünürlüğünü azaltmamız lazım. Sigara içenin de sigara ile ilgili materyallerin de görünürlüğünün azalması için bir kanun taslağı oluşturuyoruz. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin sigarayı doğal bir şey gibi görmesini istemiyoruz” diyen Memişoğlu, bu konuda geniş kapsamlı bir düzenleme hazırlandığını kaydetti.

HER ÜÇ KİŞİDEN BİRİ SİGARA İÇİYOR

Türkiye’de tütün kullanım oranının hâlâ yüksek seviyede olduğunu vurgulayan Memişoğlu, toplumun yaklaşık üçte birinin sigara kullandığını belirtti. Hedeflerinin bu oranı yarı yarıya düşürmek olduğunu söyleyen Bakan, sigaranın sağlık üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

“Akciğer hastalıklarından uyku bozukluklarına, astımdan damar hastalıklarına kadar sigaranın pek çok olumsuz etkisi var. Bu bir alışkanlık ve toplum olarak bunu bırakmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

Hazırlanan düzenlemenin Meclis’e sunulmasının ardından kamuoyuyla ayrıntılarının paylaşılması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

