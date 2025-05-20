Sivrisinekler size bayılıyor mu? İşte nedenleri

Sivrisinekler size bayılıyor mu? Ben bu konuda oldukça şanslıyım, benden hiçbir şey istemiyorlar! Tabii bazıları bu kadar şanslı değil, araştırmalara göre insanların yüzde 20’si sivrisinekler için cezbedici. Vero Beach’deki Florida Üniversitesi tıbbi entomoloji profesörü Jonathan Day, bu talihsiz gruba “ağır cazibeli sınıf” diyor.

İşte sivrisineklerin size daha fazla gelmesine neden olabilecek bazı sebepler:

KAN GRUBU

Sivrisinekler için önemli olan kan ve nektar. Yetişkin sinekler beslenme için nektarla yaşamlarını sürdürürler ama dişileri yumurta üretimi için kanımızdaki proteine ihtiyaç duyarlar. Yani bazı kan gruplarının diğerlerinden daha arzu edilir olması çok da şaşırtıcı değil. Araştırmalar gösteriyor ki; 0 grubu insanların kanı sivrisinekler için A grubu insanların kanından 2 kat daha çekici, B grubu insanlar ise ikisinin ortasında. Ayrıca, insanların yüzde 85’i hangi grupta olduklarını belirten bir salgı yayarlar, bu salgıyı yayanlar kan grubunu gözetmeksizin sivrisinekleri daha çok çeker.

ISI VE TER

Görünüşe göre, sivrisinekler karbondioksit dışındaki diğer bazı kokuları da alabiliyor; kurbanlarını laktik asit, ürik asit, amonyak, ve terden yayılan diğer bileşenlerin kokularını takip ederek bulabilirler. Az hareketli insanları –miskin, tv bağımlısı- da severler; sıcak, terli bir insan herhalde onlara oldukça lezzetli görünüyor. Smithsonian, genetik faktörlerin her insan tarafından salınan ürik asit ve diğer maddelerin miktarını etkilerken ağır egzersizin vücutta laktik asit salınımını ve ısıyı arttırdığına ve bunların bazı insanları daha kolay bulunur kıldığına dikkat çekiyor.

HAMİLELİK

Bebek bekleyen kadınlar büyük ihtimalle sivrisineklerle boğuşmayı en son isteyecek insanlardır, ama bazı türlere, hamile kadınlar olmayanlara nazaran daha çok ilgi çekici gelir. (tüh!) Afrika’da bir çalışmanın sonuçlarına göre de hamile kadınlar olmayanlara göre sıtma taşıyan sinekleri iki kat daha çok çekiyor; araştırmacılar bunun karbondioksit artması sonucu olduğunu düşünüyorlar –hamileliğin son dönemlerindeki kadınların yüzde 21 daha volümlü nefes vermesinden dolayı. Araştırmacılar aynı zamanda hamile kadınların karınlarının daha sıcak olduğunu keşfettiler; sivrisinekler de sıcak vücutları severler.