Sofradaki gizli tehlike! Tuzu bırakmanın en lezzetli yolu belli oldu
Dünya Sağlık Örgütü günlük tuz tüketiminin 5-6 gramı aşmamasını önerirken, uzmanlar peynir, zeytin ve salça gibi besinlerdeki gizli sodyum tehlikesine dikkat çekiyor.
Dünya Sağlık Örgütü, sağlıklı bir yaşam için bireylerin günlük tuz tüketiminin yaklaşık 5-6 gramı geçmemesini öneriyor. Oysa pek çok kişi yalnızca tencereye eklediği tuzla yetinmiyor; peynirden zeytine, soslardan atıştırmalıklara kadar günlük tüketilen birçok besin aracılığıyla fark etmeden gereğinden fazla sodyum alıyor.
Medline Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Selva Oturakçıibogil, günlük hayatta uygulanabilecek küçük ancak etkili değişikliklerle daha dengeli beslenmenin ve sağlığı korumanın mümkün olduğunu belirtti.
Tuz kullanımını azaltmanın en etkili yollarından birinin baharatlardan destek almak olduğunu vurgulayan Oturakçıibogil, "Kimyon, kekik, biberiye, karabiber, zencefil ve kırmızı biber gibi aromatik baharatlar yemeklere istediğiniz lezzeti kazandırabilir" dedi.
YEMEĞİN TADINA BAKMADAN TUZ ATANLAR DİKKAT
Yemeklerin tadına bakmadan tuz eklemenin, çoğu zaman farkında olmadan fazla sodyum tüketimine neden olduğunu belirten Oturakçıibogil, bu alışkanlığın önüne geçebilmek için şu tavsiyelerde bulundu:
"Bu alışkanlığı azaltmanın en etkili yollarından biri, sofradan tuzluğu tamamen kaldırmak olabilir. Beyaz peynir ve salamura peynirler genellikle yüksek miktarda tuz içerirler. Lor peyniri veya dil peyniri gibi daha düşük sodyum içeren seçenekleri tercih edin. Tuz oranı yüksek peynirleri ise tüketmeden önce bir süre suda dinlendirerek tuz miktarını azaltabilirsiniz. Kahvaltıların vazgeçilmezi olan zeytin, yüksek tuz içeriği nedeniyle kontrollü tüketilmelidir. Zeytinleri bir gece önceden suda bekletmek, içerisindeki fazla tuzun azalmasına yardımcı olacaktır. Hazır salçalar yüksek oranda tuz içerirler. Yemeklerde salça yerine taze domates rendesi kullanmak daha sağlıklı bir tercih olacaktır. Salça kullanılması gereken tariflerde ise yemeklere fazladan tuz eklemekten kaçının"
İŞLENMİŞ GIDALARDAKİ GİZLİ TUZAK
Konserve sebze, hazır gıda ve çorbaların genellikle yüksek miktarda sodyum barındırdığını aktaran Oturakçıibogil, doğal alternatiflere yönelmenin önemini şu sözlerle anlattı:
"Bu nedenle mümkün olduğunca taze ve doğal besinleri tercih etmeye özen gösterin. Sucuk, salam, sosis ve paketlenmiş et ürünleri, raf ömrünü uzatmak amacıyla yoğun miktarda tuz içerirler. Et, tavuk ve balığın doğal yapısında zaten belirli miktarda sodyum bulunduğu için ekstra tuz içeren işlenmiş ürünlerin tüketimi sınırlandırılmalıdır. Tuz kullanımını azaltmanın en etkili yollarından biri de baharatlardan destek almaktır. Kimyon, kekik, biberiye, karabiber, zencefil ve kırmızı biber gibi aromatik baharatlar yemeklere istediğiniz lezzeti kazandırabilir. Ketçap, mayonez ve hazır salata sosları yüksek miktarda gizli tuz içerebilir.
Bunun yerine taze limon, zeytinyağı ve çeşitli baharatlarla hazırlanan doğal sosları kullanabilirsiniz. Turşu, yüksek tuz içeriği nedeniyle dikkatli tüketilmesi gereken besinler arasında yer alır. Tüketmeden önce bol suyla yıkamak tuz oranının bir miktar azalmasına yardımcı olur.
Ayrıca porsiyon kontrolüne de çok dikkat edilmelidir. Hazır cips ve paketli atıştırmalıklar yoğun miktarda tuz içeren ürünlerdir. Ara öğünlerde çiğ badem, ceviz, fındık gibi yağlı tohumları tercih edebilir; evde baharatlarla hazırlayıp fırınladığınız sebze veya patates cipslerini daha sağlıklı bir alternatif olarak tüketebilirsiniz"