Soğuk Havalarda Kalp Krizi Riski Artıyor

Soğuk havalarda şifayı kapmadan doktora gitmek önemli. Çünkü soğuk hava en çok kalbi vuruyor.



Kalp damarları soğuk havada çok daha hızlı büzüşüyor. Bu da kalp krizinin tetiklenmesine yol açıyor.



Özellikle yaşlıların ve kalp rahatsızlıkları olanların soğukta dışarı çıkmaması öneriliyor. Eğer çıkarsak beremizi, atkımızı, montumuzu giymeyi unutmayalım.

"Yaş artıkça risk düzeyi de artmakta 65 yaşın üstünde dışarı çıkarken çok soğuk havalarda bir kalp hastalığı da varsa mutlaka bahsettiğimiz tedbirleri dikkate alarak dışarı çıkmalı."

Peki, kalp krizi riskini azaltmak için neler yapabiliriz? İşte uzmanından öneriler.

"Sıvı dengesini iyi ayarlamalı, bol istirahat etmeli. Sigara içenin bırakması gibi, kötü beslenenler, sağlıklı beslenmeli. Bu risklerden kurtulabiliriz."

Kalp hastalarının kalbi tehdit eden solunum yolu enfeksiyonlarına karşı da dikkat etmesi gerekiyor. Uzmanlar grip aşısının yapılmasını öneriyor.