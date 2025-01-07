Sosyal medya akımları çocukları tehdit ediyor: Yanık vakaları artıyor

İzmir'de 11 yaşındaki bir çocuk, sosyal medya platformlarında yer alan tehlikeli bir akıma uyarak üzerine kolonya döküp kendisini ateşe verdi. Olay sonucunda ağır şekilde yaralanan çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bu trajik olay, sosyal medyada yayılan zararlı içeriklerin çocuklar üzerindeki tehlikeli etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

YANIK VAKALARININ ARTIŞI SOSYAL MEDYADAKİ ZARARLI İÇERİKLERDEN KAYNAKLANIYOR

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı ve İzmir Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi çocuk hasta sorumlusu Prof. Dr. Akgün Oral, sosyal medyada yayılan ve çocukları etkileyen zararlı içeriklerin, son yıllarda yanık vakalarında belirgin bir artışa neden olduğunu belirtti. Prof. Dr. Oral, "Daha önceki yıllarda evde oluşan kazalar sonucu haşlanma türü yanıkları fazlayken son yıllarda alev yanıklarını görmeye başladık. Geçmiş yıllarda bu kadar alev yanığı olmazdı. Bu yıl çok fazla. Hayati risk oluşturan ölümle sonuçlanabilen durumlar ortaya çıkabiliyor. Biz bu tür vakaları geçmişte hiç görmezdik. Bu tür sosyal medya içerikleri paylaşılmaya başlandıktan sonra bu tür yanıklar da artık bizim karşılaştığımız vakalar içine dahil oldu." ifadelerini kullandı.

BU YIL İKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Prof. Dr. Oral, çocukların sosyal medyada gördükleri videolarla etkilendiklerini ve özellikle yanıcı maddelerle oynamalarının ölümcül sonuçlar doğurabileceğini vurguladı. Son yıllarda artan alev yanıklarının, tamamen önlenebilir kazalar olduğuna dikkat çeken Oral, "2024 yılında hastanede tedavi gören 2 çocuk hastamız vücutlarında oluşan yanıklar nedeniyle hayatını kaybetti. Bunların hiçbiri de bir ev ortamında ortaya çıkan yangın veya benzeri bir durum değildi. Hepsi tamamen önlenebilir, engellenebilir. Olmaması gereken nedenlerden kaynaklanmış alev yanıklarıydı." diye konuştu.

SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI ARTIYOR

İzmir Şehir Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalığı Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Gonca Özyurt ise, sosyal medya bağımlılığının artan bir problem haline geldiğini belirterek, bunun çocuklar ve gençler için tehlike oluşturduğunu ifade etti. Doç. Dr. Özyurt, "Sosyal medya bağımlılığıyla da karşımıza birçok genç gelebiliyor maalesef. Kendi içlerinde yalnızlık yaşadıkları zaman, yeterince arkadaş bulamadıkları, aileleriyle yeterince iletişimde olamadıkları zaman sanal alemde başka kimlikler oluşturabiliyorlar. Ya da var olan kimlikleriyle başka bir ortamda sanal ortamı gerçek bir ortam gibi hissederek yaşayabiliyorlar." ifadelerini kullandı.