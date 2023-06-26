Sporcular ne kadar su tüketmeli? Tıp Enstitüsüne (IOM) göre sporcular ne kadar su tüketmeli?

Herhangi bir NFL oyuncusunun antrenman rejiminin önemli bir parçası, gün boyunca içtikleri su miktarıdır.

Uygun miktarda su tüketiminin, bir sporcunun vücut ısısını ve elektrolit dengesini düzenlemek de dahil olmak üzere birçok faydası vardır.

Yeterince sıvı aldığınızdan emin olmak, özellikle bir oyuncunun dolgusunun ve üniformasının ter ve elektrolit kayıplarını on kat artırdığı sıcak ve nemli günlerde optimum performans sağlamak için çok önemlidir.

Terleme vücudun serin kalmasına yardımcı olabilirken, kişinin vücut ağırlığının yalnızca yüzde bir ila ikisi kadar ter kaybı hafif düzeyde dehidrasyona neden olabilir. Hafif dehidrasyonun bazı semptomları arasında kramp, baş dönmesi, yorgunluk bulunur.

Kişinin vücut ağırlığının %2'sinden fazlası terle kaybedilirse, genel performansı tehlikeye girer.

Dehidrasyon, kalp atış hızını artıran kan kalınlığına neden olabilir, bu da oksijenin vücutta hareket etmesinin zorlaştığı ve sonuçta sıcak çarpmasına yol açabileceği anlamına gelir.

Amerika Birleşik Devletleri'nde lise sporcuları arasında 20'den fazla ölüme neden olan üçüncü önde gelen ölüm nedeni olan sıcak çarpmasıyla, bir sporcunun sezon öncesi antrenman sırasında yeterli sıvı tüketmesi daha da zorunlu hale geliyor.

ISI HASTALIKLARI BELİRTİLERİ NEDİR?

Aşağıda, vücudunuzun ter kaybınızı dengelemek için gerekli sıvı alımını almadığına dair işaretlerin bir listesi bulunmaktadır.

• Tükenmişlik

• baş ağrısı

• Az veya hiç idrara çıkma

• Kas Güçsüzlüğü

• Baş dönmesi

• Sersemlik

• Kuru ağız

• Aşırı susuzluk

• Bayılma

NE KADAR SU İÇMELİYİZ?

Tıp Enstitüsüne (IOM) göre, bir sporcunun tüketmesi gereken önerilen minimum su miktarı 3,7 litredir, ancak herhangi bir kaybı dengelemek için bu sayı 10 litreye çıkabilir.



Tüketilen sıvıların şeker içeriği düşük olmalıdır. Buna su, düşük şeker aromalı su, meyve suları, az yağlı süt ve ara sıra düşük şekerli buzlu çay veya meşrubat dahildir.

Hidrasyon seviyelerini ölçmenin en kolay yollarından biri idrarınızın rengidir. İdrarın rengi ne kadar koyu olursa, o kadar susuz kalırsınız.



