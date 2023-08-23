Suda doğum hem anneyi hem de bebeği rahatlatıyor

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Tuğba Sekmenli Tursun, suda doğumun doğal ve güvenle tercih edilen bir doğum şekli olduğunu belirterek, suda doğum ile annenin ağrıları daha az hissettiğini söyledi.



Medicana Sağlık Grubu Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Tuğba Sekmenli Tursun, günümüzde en çok bilinen normal doğum ve sezaryen doğum olmak üzere 2 seçeneğin ön plana çıktığını fakat çok eski tarihlerde uygulanmaya başlanan başka bir seçenek daha olduğunu söyledi. Op. Dr. Tuğba Sekmenli Tursun, birçok kültürde kullanılan bu yöntemin ‘suda doğum’ olduğunu ve ülkemizde çok bilinmediğini aktardı.





SUDA DOĞUM AĞRI KESİCİ İHTİYACINI ORTADAN KALDIRIYOR

Suda doğumu detaylarıyla anlatan Sekmenli suda doğumla ilgili şunları söyledi:

- Anne adayının, doğum için özel olarak tasarlanmış küvet veya havuz içine girmesi ile başlayan suda doğum, doktor kontrolünde, vajinal doğum ile bebeğin dünyaya gelmesi ile gerçekleşmektedir. Suda doğum doğal bir doğum şekildir. Diğer doğum türleri ile aynı oranda riskler taşıdığından güvenle tercih edilen bu doğum şeklinde rahime giden kan akımı artar, böylece rahim içinde olan kasılmalar rahatlıkla düzene girer ve bir başka olumlu etkisi de annenin bu kasılmaları daha az hissettiği yönündedir. Yapılan kanıta dayalı çalışmalarda da suda doğumlarda ağrı kesici ihtiyacının kara doğumlarına göre bariz şekilde azaldığı görülmüştür.

Suda yapılan doğumda suyun sıcaklığının da önemli olduğunu vurgulayan Tursun şunları ifade etti:

- Suda doğumlarda annenin içine girdiği su soğuk bir su değildir. Suyun sıcaklığı doğum eylemi süresince 32-35 derece arasında değişmektedir. Doğum süreci suyun içinde başladığı için suyun olumlu etkileri vardır. Bilindiği üzere bu sıcaklıkta olan sular bütün kas ve tendonlarımızda gevşeme etkisi sağlayacaktır. Bu etki anne adayında da görülür. Annenin hareketliliği artarak doğumda kolaylaştırıcı etki sağlamaktadır. Yine kanıta dayalı çalışma sonuçlarında doğumun 1. evresinin (sancıların başlamasından tam açıklık düzeyine kadar olan dönem) suda doğumlarda anlamlı oranda daha kısa sürdüğü görülmüştür. Bir başka olumlu etkisi perine (doğumun olduğu genital alan) bölgesi laserasyonları (yırtılma) suda doğumlarda daha nadir görülür. Görülen laserasyonlar genelde önemsiz olan 1., 2. derece laserasyonlardır.

BAZI ANNELER İÇİN SUDA DOĞUM UYGUN DEĞİL

Tüm bu olumlu özelliklerinin yanında suda doğumun bazı anne adaylarında önerilmediğini söyleyen Op. Dr. Tuğba Sekmenli Tursun, kimlerin suda doğum yapamayacağını açıklayarak şunları ekledi: