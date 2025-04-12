Taklit ve tağşiş listesi güncellendi: O pekmez markası şaşırttı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıkladığı “Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar” listesi 10 Nisan itibarıyla güncellendi. Listeye eklenen bir pekmez markasında yapılan tespit, tüketicilerde büyük şaşkınlık yarattı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Taklit ve tağşiş listesi güncellendi: O pekmez markası şaşırttı
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Yeni listede yer alan pekmez ürününde, etikette belirtilmemesine rağmen “şeker ilavesi” yapıldığı belirlendi. Doğal ve katkısız olduğunu düşünen tüketiciler için bu gelişme hayal kırıklığı yarattı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını koruma amacıyla bu tür denetimlerin süreceğini ve taklit-tağşiş yapan firmalara karşı yasal işlemlerin devam edeceğini belirtti.

Taklit ve tağşiş listesi güncellendi: O pekmez markası şaşırttı - Resim : 1

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