Taklit ve tağşiş listesi güncellendi: O pekmez markası şaşırttı

Yeni listede yer alan pekmez ürününde, etikette belirtilmemesine rağmen “şeker ilavesi” yapıldığı belirlendi. Doğal ve katkısız olduğunu düşünen tüketiciler için bu gelişme hayal kırıklığı yarattı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını koruma amacıyla bu tür denetimlerin süreceğini ve taklit-tağşiş yapan firmalara karşı yasal işlemlerin devam edeceğini belirtti.