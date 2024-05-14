Takviye kullanımında dikkatli olunmalı! Uzmanlardan uyarı geldi

Büyük şehirde yaşamanın verdiği stres ve kapalı alanda çalışmak, gıda takviyelerini neredeyse hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline getirdi.

Ancak doğru kullanılmayan ve güvenilir kaynaklardan alınmayan takviyeler, sağlık risklerine de yol açabilir.

Bu yüzden soluğu acilde almak istemiyorsanız, takviye kullanmadan önce mutlaka hekim ve eczacınıza danışmanız gerekiyor.

Sağlıklı ve dengeli beslenebilmek gıda takviyesi ihtiyacını azaltabilir. Ancak bunun önündeki engel ekonomik yetersizlikler...