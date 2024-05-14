Takviye kullanımında dikkatli olunmalı! Uzmanlardan uyarı geldi

Mevsim değişimleri ve kapalı alanlarda çalışan vatandaşlar için gıda takviyeleri hayatın neredeyse vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Ancak vitamin ve takviyelerin yanlış kullanımı faydadan çok zarar veriyor. Peki takviye kullanımında nelere dikkat edilmeli? Detaylar haberimizde...

Editör: Cemre Nilsu Çatakoğlu

Büyük şehirde yaşamanın verdiği stres ve kapalı alanda çalışmak, gıda takviyelerini neredeyse hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline getirdi.

Ancak doğru kullanılmayan ve güvenilir kaynaklardan alınmayan takviyeler, sağlık risklerine de yol açabilir.

Bu yüzden soluğu acilde almak istemiyorsanız, takviye kullanmadan önce mutlaka hekim ve eczacınıza danışmanız gerekiyor.

Sağlıklı ve dengeli beslenebilmek gıda takviyesi ihtiyacını azaltabilir. Ancak bunun önündeki engel ekonomik yetersizlikler...

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# takviye # Gıda
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