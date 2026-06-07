Tam 60 yıl sonra ilk vaka! Kâbus geri döndü! "Et yiyen parazit" tespit edildi: İşte yayılma haritası

Tam 1966 yılından beri, yani 60 yıla yakın bir süredir ülkede izine rastlanmayan "et yiyen parazit" yeniden ortaya çıktı.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Tam 60 yıl sonra ilk vaka! Kâbus geri döndü! "Et yiyen parazit" tespit edildi: İşte yayılma haritası
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ABD’de 1966’dan bu yana ilk kez görülen et yiyen parazit, Texas’ta bir buzağının göbek bağı bölgesinde tespit edildi. ABD Tarım Bakanlığı (USDA) tarafından yapılan resmi açıklamada, parazitin Meksika’da son bir yıldır yaygınlaştığı ve La Pryor kasabasında görüldüğü duyuruldu. Bahsi geçen bu kasaba, ABD-Meksika sınırına yaklaşık 48 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

20 KİLOMETRELİK KARANTİNA ALANI OLUŞTURULDU

Yetkililer, bahsi geçen parazitin en çok enfekte olmuş hayvanlar aracılığıyla yayıldığını belirtti. Yayılmayı önlemek ve hayvancılık faaliyetlerini korumak amacıyla bölgeye hızla 20 kilometrelik bir karantina alanı kuruldu. Yetkililer bu alan içerisinde tüm giriş çıkışları ve hayvan hareketlerini kontrol altına alarak parazitin ülke geneline yayılmasını engellemeyi hedefliyor.

MİLYONLARCA KISIRLAŞTIRILMIŞ SİNEK SALINACAK

Parazit larvalarının çoğalmasını durdurmak için sıra dışı bir bilimsel yöntem devreye sokuluyor. Planlama kapsamında bölgeye milyonlarca kısırlaştırılmış dişi sinek salınacak. Yalnızca tek bir kez çiftleşebilen bu sinekler, döllenmemiş yumurtalar bırakarak yeni larvaların oluşmasının ve parazit popülasyonunun artmasının önüne geçecek.

İNSANLAR VE EVCİL HAYVANLAR İÇİN RİSK NEDİR?

Yaşanan bu olağanüstü gelişmenin ardından en çok merak edilen konulardan biri de gıda güvenliği ve insan sağlığı oldu. ABD Tarım Bakanlığı (USDA), yaptığı açıklamada yüreklere su serpti. Bakanlık, parazitin insanlara ve evcil hayvanlara bulaşma riskinin oldukça düşük olduğunu ve gıda güvenliği açısından herhangi bir tehdit oluşturmadığını özellikle vurguladı.

Buna rağmen, hayvancılık sektörü temsilcilerinin ve bölgedeki çiftçilerin son derece dikkatli olması gerektiği belirtildi. Bakan Brooke Rollins, konuya ilişkin şu bilgilendirmeyi paylaştı:

"personelin Güney Texas’a ulaştığını ve hayvancılık yapanların dikkatli olması gerektiğini belirtti. Rollins, yürütülen önleme çalışmaları sayesinde parazitin ülkeye girişinin bir yıl geciktirildiğini ifade etti."
Bölgede yürütülen biyolojik önleme çalışmaları ve karantina süreci ekipler tarafından anlık olarak takip edilmeye devam ediyor.

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