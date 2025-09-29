Tarım Bakanlığı açıkladı: 2 firmanın baklavası hileli çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesi güncellenmeye devam ediyor. 23 Eylül’de açıklanan yeni listede yer alan baklavalar, vatandaşları şaşkına çevirdi.

Tarım Bakanlığı açıkladı: 2 firmanın baklavası hileli çıktı
Yayınlanma:

Bakanlık denetimleri sonucunda 2 farklı firmanın ürettiği baklavalarda uygunsuzluk tespit edildi. Bu gelişme, özellikle geleneksel Türk tatlısı olan baklava konusunda büyük dikkat çekti.

İşte 23 Eylül’de "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesine eklenen baklavalar…

Tarım Bakanlığı açıkladı: 2 firmanın baklavası hileli çıktı - Resim : 1

Tarım Bakanlığı açıkladı: 2 firmanın baklavası hileli çıktı - Resim : 2

baklava sahte
