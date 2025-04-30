Tarım Bakanlığı ünlü markaları ifşa etti: 30 üründe hile tespit edildi
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalara ilişkin yayımladığı listeyi güncelledi. 28 Nisan 2025 tarihinde yayımlanan yeni listede 30 ürün yer aldı.
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Uygunsuzluk tespit edilen gıdalar arasında, bitkisel karışımlı macunda ilaç etken maddesi, tatlı biberde ve sıvı yağda gıdada kullanımı yasak olan boya tespit edildi. Lahmacun harcı ile dana etinde ise tek tırnaklı hayvan etine rastlandı.
Listede birçok zeytinyağı, bal, köfte ve et ürününün yanı sıra market raflarında sıkça yer alan bazı ünlü markaların ürünleri de yer aldı. Ekiciler marka tam yağlı sade eritme peynirinde, etikette belirtilen yağ oranının altında yağ kullanılarak tağşiş yapıldığı belirlendi.
İŞTE O LİSTE:
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