Tarım ve Orman Bakanlığı sağlığa zararlı gıdaları ifşaladı

Tarım ve Orman Bakanlığı Sağlığı Tehlikeye Düşürecek ve Taklit veya Tağşiş Yapılan gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor. Kebap, kekik, sumak ve tereyağlarına katılan ürünler açıklandı. Bakanlık ifşa listesini güncelledi. Listeye ünlü markalarda girdi.

Mert Sagit Mert Sagit
Tarım ve Orman Bakanlığı sağlığa zararlı gıdaları ifşaladı
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Tarım ve Orman Bakanlığı Sağlığı Tehlikeye Düşürecek ve Taklit veya Tağşiş Yapılan gıdalar listesini açıklarken firmaları da ifşa ediyor. Bakanlığın ifşaya başlamasının ardından vatandaş tükettikleri gıdaları kontrol etmeye başladı. Sahtecilik yapanlar arasında ünlü firmalar da listeye girdi. Bakanlık listeyi güncelledi...

Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. En fazla sahtecilik yapılan ürünlerin başında zeytinyağları, kebap, baharat ve süt öne çıkıyor... Son olarak listede soğuk sıkım naturel sızma zeytinyağı, salamura peynir, tereyağı, sumak, kebap, kekik, pul biber gibi ürünlerde sahtecilik tespit edildi.

Bakanlık vatandaşlardan şüpheli ürünlerin tespit edilmesi için ALO 174 arayarak ihbar edilmesi gerektiğini belirtiyor.

LİSTEYE YENİ EKLENEN MARKALAR

Ünlü marka BAMBEE PROPOLİS Bambee Erken Hasat Naturel Sızma Zeytinyağı ürününde tohum yağları karıştırılması tespiti edildi. EGE TADIM markasının da Naturel Sızma Soğuk Sıkım Zeytinyağında tohum yağları karıştırıldığı ortaya çıktı. İşte o liste:

Tarım ve Orman Bakanlığı sağlığa zararlı gıdaları ifşaladı - Resim : 1

Tarım ve Orman Bakanlığı sağlığa zararlı gıdaları ifşaladı - Resim : 2

Tarım ve Orman Bakanlığı sağlığa zararlı gıdaları ifşaladı - Resim : 3

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