Tavuk döner yerken iki kez düşünün: Çamaşır suyu iddiası!

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, tavuk dönerin hijyenik olmayan koşullarda hazırlanmasının ciddi sağlık riskleri doğurduğunu vurgulayarak, çamaşır suyu ile beyazlatılan tavuk etlerine dikkat çekti.

Prof. Dr. Göral, tavuk etinin çiğ veya az pişmiş tüketilmesinin, bakterilerin hızla çoğalmasına neden olduğunu belirtti. Bu durumun özellikle Salmonella, Campylobacter ve Clostridium perfringens gibi bakterilerle enfekte olma riskini artırdığını ifade etti.

"Tavuk döner zehirlenmesi, uygun şekilde pişirilmemiş tavuk eti tüketildiğinde ortaya çıkan bir gıda zehirlenmesi türüdür. Hijyen eksikliği ve uygun olmayan saklama koşulları da riski artırır."

Özellikle çocuklar, yaşlılar, hamileler ve kronik hastalar için tavuk kaynaklı gıda zehirlenmelerinin daha tehlikeli olabileceğini belirten Göral, hamile kadınların bu konuda ekstra dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Tavuk döner üretiminde bozulmuş ve çöpe atılması gereken tavuk etlerinin kullanıldığını ifade eden Göral, bazı işletmelerin tavuk etlerini çamaşır suyu ile beyazlatarak satışa sunduğunu belirtti.

"Bu son derece ahlaksız ve tehlikeli bir yöntemdir. Resmen insan sağlığıyla oynamaktır. Yetkililerin bu tür işletmelere karşı sıkı denetimler yapması gerekmektedir."

Tüketicilerin bilinen, güvenilir ve markalaşmış işletmelerden tavuk döner alması gerektiğini vurgulayan Göral, hijyenik olmayan üretim koşullarına sahip yerlerden kaçınılması gerektiğini söyledi.

Dönerle birlikte servis edilen yeşillik ve salatanın da hijyen açısından risk taşıdığını belirten Göral, iyi yıkanmamış sebzelerin bağırsak enfeksiyonlarına neden olabileceğini vurguladı.

"Dönerle birlikte tüketilen yeşilliklerin ve salatanın çok iyi temizlenmiş olması gerekir. Aynı şekilde içilen su, ayran ve diğer içeceklerin de güvenilir kaynaklardan temin edilmesi şarttır."

NE OLMUŞTU?

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde Atatürk Caddesi'ndeki bir dönerciden yemek yiyen vatandaşlarda mide bulantısı ve kusma şikayetleri görüldü. Zehirlenme belirtileri yaşayan 648 kişi hastanelere kaldırıldı. Tedavi edilen hastaların çoğu taburcu edilirken, 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.