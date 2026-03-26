Tavuk döner zehirlenmeleri artıyor! İşte dikkat edilmesi gerekenler
Hızlı tüketim sektörünün lokomotifi olan tavuk döner, hatalı muhafaza ve yetersiz pişirme süreçlerinde ağır gıda zehirlenmelerine yol açıyor. Peki tüketiciler olarak daha bilinçli tercihler yapabilmemiz için bilmemiz gerekenler neler?
Sokak lezzetlerinde hijyen denetimi bireysel gözlemle başlar. İşte tüketicilerin döner tezgahında dikkat etmesi gereken noktalar...
ISIL İŞLEM VE HİJYEN STANDARTLARI
Tavuk dönerde güvenli tüketimin temel şartı, etin iç sıcaklığının bakterileri etkisiz hale getirecek seviyeye ulaşmasıdır. Dönerin dış yüzeyinin kızarmış görünmesi, iç kısımların tamamen piştiği anlamına gelmez.
Etin çok uzaktan ve yavaş pişirilmesi bakteri üremesini hızlandırırken, çok yakından pişirilmesi dışının yanıp içinin çiğ kalmasına neden olur.
SOS MANİPÜLASYONUNA DİKKAT!
Aşırı baharatlı ve ağır soslu ürünler, etteki bozulma kokusunu ve rengini maskeleyebilir. Doğal renginden sapmış veya ağır koku yayan ürünlerden uzak durulmalıdır. Bu unsurlar, genellikle bir kamufle işlevi görürler.
Ayrıca hazırlık aşamasında eldiven ve bone kullanımı, biyolojik riskleri minimize eden temel göstergedir.
Tavuk kaynaklı zehirlenmeler genellikle tüketimden 12 ila 72 saat sonra şiddetli mide krampları, yüksek ateş ve kusma ile kendini gösterir.
Gıda güvenliği uzmanları, merdiven altı işletmelerden kaçınılmasını ve sadece yüksek sirkülasyonu olan, soğuk zincir disiplinine sahip noktaların tercih edilmesini vurguluyor.
Sağlıklı bir tüketim süreci için pişmiş dönerin bekletilmeden servis edilmesi ve tekrar ısıtılma işlemlerinden kaçınılması gerekiyor.