Tehlike duşunuzda olabilir! sıcak suyla mı, soğuk suyla mı duş alıyorsunuz?

SICAK SU

Sıcak su ile banyo yapmak ağrıyan eklemleri yatıştırmaya, stresi uzaklaştırmaya ve uykuya dalmaya yardımcı olur. 24 Mart 2020'de Heart dergisinde çevrimiçi yayınlanan bir çalışma, günlük sıcak su ile banyo yapmanın daha iyi kalp sağlığı ile de ilişkili olduğunu gösteriyor.