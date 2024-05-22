Tehlike duşunuzda olabilir! sıcak suyla mı, soğuk suyla mı duş alıyorsunuz?
Banyo yapma sıklığı, suyun derecesi... Hepsi sağlığınız için çok önemli!
SICAK SU
Sıcak su ile banyo yapmak ağrıyan eklemleri yatıştırmaya, stresi uzaklaştırmaya ve uykuya dalmaya yardımcı olur. 24 Mart 2020'de Heart dergisinde çevrimiçi yayınlanan bir çalışma, günlük sıcak su ile banyo yapmanın daha iyi kalp sağlığı ile de ilişkili olduğunu gösteriyor.
Araştırmacılar, Japonya'daki 30.000'den fazla orta yaşlı insanın kendi bildirdiği sağlık ve yaşam tarzı bilgilerini analiz ettiler. Katılımcılar araştırmanın başında bir ankete cevap verdikten sonra yaklaşık 20 yıl boyunca takip edildi.
Haftada iki defadan fazla banyo yapmayan insanlarla karşılaştırıldığında, günlük ılık veya sıcak su ile banyo yapan kişilerde %28 daha düşük kardiyovasküler hastalık riski ve %26 daha düşük inme riski vardı.
Çalışma sadece gözlemseldir ve sıcak su ile banyonun kalp problemlerini ortadan kaldırdığını kanıtlamaz. Ancak daha önceki araştırmalar, sıcak su ile banyo olmanın, vücut üzerindeki etkilerinin egzersize benzer olduğunu göstermiştir.