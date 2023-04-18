Tencerelere dikkat: Kansızlığa yol açabilir

“Anemi (kansızlık), kandaki eritrosit kitlesinin veya kan hemoglobin ile hematokrit değerlerinin azalması olarak tanımlanır” diyen Doç. Dr. Ömer Ekinci, halk sağlığı sorunu olarak bilinen anemi hakkında açıklamalarda bulundu. Ekinci, “Demir eksikliği ve buna bağlı gelişen demir eksikliği anemisi en sık görülen anemi çeşitlerinden biridir ve önemli halk sağlığı sorunlarının başında gelir. Temel olarak vücutta bulunması gerekenden daha az miktarda demirin oluşuyla karakterize, direkt veya dolaylı olarak birçok sistemi etkileyen bir tablodur. Demir birçok organın işlevlerini etkileyen sistemik bir etkiye sahiptir. Gerek hücre içerisinde gerekse dolaşımda bulunan demir içeren bileşimler işlevlerini yeterince yapamadığında hücresel fonksiyonlarda, büyümede, motor gelişimde, davranış ve bilişsel fonksiyonlarda, fiziksel kapasite ve işgücünde, immün sistemde, deri ve mukozalarda önemli değişiklikler olmaktadır” dedi.