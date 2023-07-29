Tesadüfen bulduğu yöntemle istenmeyen tüylerinden kurtuldu; Bir tutam sürmek bile yetiyormuş...

Tüylerin istenmeyen yerlerde çıkması, birçok insanın karşılaştığı bir sorundur ve bu durumun çeşitli nedenleri olabilir. İstenmeyen tüylerin artmasına neden olan faktörlerin başında hormonal değişiklikler gelir. Özellikle ergenlik dönemi, gebelik, menopoz gibi hormonal değişimler tüylerin çıkışını etkileyebilir.

Bunun yanı sıra, genetik faktörler de istenmeyen tüylerin artmasına neden olabilir. Ailesinde tüylenme sorunu olan kişilerde bu durum daha sık görülür. Ayrıca bazı ilaçlar ve tıbbi tedaviler de istenmeyen tüylerin artmasına yol açabilir.

Yanlış cilt bakımı da istenmeyen tüylerin artmasına neden olabilir. Özellikle sık yapılan traş, cildin tahriş olmasına ve tüylerin daha kalın çıkmasına sebep olabilir.

İSTENMEYEN TÜYLERDEN KURTULMA YÖNTEMİ

Uskuphaber.com sitesinde aktarılanlara göre; İstenmeyen tüylerden kurtulmak isteyenlerin işine yarayacak harika bir bakım önerisi var. Tamamen doğal olan bu yöntem üstelik birçok kişi tarafından henüz keşfedilmedi bile.

Eski insanlar istenmeyen tüylerinden kurtulmak için geleneksel yöntemleri denerdi. Şimdi ise bir çok pahalı krem ve köpükle istenmeyen tüylerinden kurtulmak istiyor birçok kişi. Oysa bunlara hiç gerek yok.

Tamamen doğal yöntemlerle istenmeyen tüylerinizden kurtulabilirsiniz.

NOHUT SAYESİNDE İSTENMEYEN TÜYLERİNİZDEN KURTULUN

Eskiden Rus kadınları istenmeyen tüylerinden kurtulmak için nohut yöntemini denerlerdi. İddiaya göre nohut kürü sayesinde istenmeyen tüylerden kurtulmak mümkün oluyor.

Mynet.com sitesinde yer alan içerikte nohut kürü sayesinde istenmeyen tüylerin nasıl yok edildiği paylaşıldı. İşte bilmeniz gereken o kür:

Nohut, bakliyat ürünleri içerisinde sevilen bir yiyecektir. Ancak limon ile karıştırıldığı zaman eşsiz bir tüy dökücüye dönüşebiliyor. Özellikle yüzdeki ufak tüyler için birebir olan nohut unu ve limon karışımı, aynı zamanda yüzdeki ölü deri hücrelerini de azaltarak, cildinize canlılık kazandırır.

Malzemelerimiz 5 çorba kaşığı nohut unu, yarım limon suyu, 1 çay kaşığı doğal yoğurt.

Tüm malzemeleri bir kasede yoğun kıvama gelene kadar karıştırın.

Krem haline gelen formülümüzü yüzünüze uygulayın ve 20 dakika kadar bekletin.

Formül yüzünüzde kuruduğunda havlu ile silin

Uygulamayı haftada iki ya da üç kez yapabilirsiniz.

Yumurta akı, mısır unu ve toz şeker ile hazırlanan doğal tüy dökücü

Milliyet.com.tr sitesinde ise yumurta akı ile yapılan doğal tüy dökücünün tarifi paylaşıldı. Bu tarifte de aslında yapmanız gerekenler çok basit. İşte bilmeniz gerekenler:



Malzemeler:

-1 adet yumurtanın akı-1 yemek kaşığı mısır unu-1 yemek kaşığı toz şeker

Yapılışı: Yumurtanın akını sarısından dikkatlice ayırın ve ayrı bir kaseye alın.

Ayırdığınız bu yumurta akının içine mısır ununu ve toz şekeri ilave edip güzelce karıştırın.

Karışım homojen bir kıvam alınca tüylerinizi aldığınız bölgeye parmaklarınızla masaj yaparak uygulayın.

Karışım uyguladığınız bölgede kuruyup yumurta akının verdiği gerginliği hissedene dek bekleyin.

Ardından ılık suyla temizleyin.

Fotoğraflar: youtube.com