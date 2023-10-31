Tırnak Mantarına Muhteşem Formül! Tırnak Mantarına Bir Damla Damlattığınızda...

Tırnak mantarı, el veya ayak tırnaklarının uç kısımlarının hemen altında beyaz ya da sarı renkte meydana gelen ve yayılarak devam eden bir enfeksiyon çeşididir. Tırnak mantarı enfeksiyonu tırnağın içinde derinleşerek kalınlaşır, solar, kopar ve dağılmaya başlar. Tırnak mantarı tek bir tırnakla sınırlı kalmayabilir. Çok ilerleyen tırnak mantarları ise zamanla ayak parmaklarına ve aralarına yayılır.

Tırnak Mantarı Nedir, Nasıl İlerler?

Tırnak mantarı hafif ya da ağır geçebilir. Hafif hissedilmeyen tırnak mantarlarında tedavi olasılığı düşüktür. Fakat ilerlemiş ağır vakalarda hızlıca önlem alınmalı ve yayılması engellenmelidir. Buda doğru hijyen kuralları ve öz bakıma dikkat etmekle alakalıdır. Tırnak mantarı hastalıklarında bireyler, kişisel bakımlarına ve hijyen kurallarına oldukça dikkat etmelidir. Özel bakım eşyalarını başka bireylerle paylaşmamalıdır. Tırnak mantarı, ne kadar tedavi edilirse edilsin sürekli tekrarlanan bir hastalık türüdür. Bu yüzden tedavi süreci hassas ve dikkatli sürdürülmelidir.

Daha çok orta yaşlı ve yaşlı bireylerde görülen tırnak mantarına neden olan birçok mantar çeşidi bulunmaktadır. Bu mantarlar ise tırnaklarda enfeksiyon oluşumuna neden olarak tırnak ve ayaklara büyük ölçüde zarar verir. Bulaşıcı özelliği yüksek olan tırnak mantarı hastalığı daha çok yüzme havuzlarında, spor salonlarında ve ortak kullanım alanlarında oluşabilecek ve bulaşabilecek bir hastalıktır.

Tırnak Mantarı Nasıl Tedavi Edilir?

Bu noktada tırnak mantarını önlemek ve tırnak mantarından korunmak için çeşitli önlemler alınabilir. Bireyler kişisel temizliğine dikkat ederek; el ve ayaklarını düzenli olarak yıkamalı, tırnakların bakımını yaparak nemlendirmeli, tırnaklar düzenli ve özenli kesilmeli, her tırnak kesiminden sonra tırnak makası dezenfekte edilmeli ve kimseyle paylaşılmamalı, daha çok ter emici çoraplar tercih edilmeli ve sık sık çoraplar değişilmeli, ortak kullanım alanlarında hijyene ekstra dikkat edilmelidir.

Tırnak Mantara Doğal Kür

Malzemeler;

1 adet soğan

1 yemek kaşığı sirke

1 yemek kaşığı karbonat

Hazırlanışı ve Kullanışı;