Tırnaklarınız çabuk mu kırılıyor? Bu 3 sağlık sorununa dikkat
Sağlıklı uzamayan, kolay kırılan tırnaklar sandığınızdan daha ciddi sağlık sorunlarını işaret ediyor. Demir eksikliğinden tiroid bozukluklarına kadar birçok hastalık bu belirtiyle ortaya çıkabiliyor.
Genellikle yalnızca estetik bir problem olarak görülen kırılgan tırnaklar, aslında vücudun sağlıkla ilgili önemli uyarı sinyallerinden biri olabilir.
Harvard Tıp Fakültesi’nin araştırmasına göre kadınların yaklaşık %27’si “onikoşizi” adı verilen bu tırnak rahatsızlığından muzdarip. Uzmanlar, kırılganlığın yalnızca deterjan ve kimyasallara bağlı olmadığını, aynı zamanda demir eksikliği, hipotiroidizm ve Raynaud sendromu gibi ciddi hastalıkların belirtisi olabileceğini vurguluyor.
TIRNAK KIRILGANLIĞI İKİ GRUBA AYRILIYOR
Uzmanlar kırılgan tırnakları iki farklı grupta inceliyor:
Kuru ve kırılgan tırnaklar: Tekrarlayan el yıkama, kurutma işlemleri ve yaşlanmaya bağlı nem kaybı sonucu oluşuyor.
Yumuşak ve kırılgan tırnaklar: Aşırı suya, deterjanlara ve oje çıkarıcılara maruz kalma nedeniyle görülüyor.
Her iki durumda da tırnak yapısı zayıflıyor ve kolayca kırılabilir hale geliyor.
3 HASTALIKLA BAĞLANTILI
Kırılgan tırnakların bazı hastalıklarla doğrudan bağlantısı bulunuyor. NTV'ye göre, uzmanlar, tırnak değişimlerinin vücuttaki sağlık sorunlarına işaret edebileceğini söylüyor:
Demir Eksikliği: Vücudun oksijen taşıma kapasitesini düşürüyor, tırnakların ince ve zayıf hale gelmesine yol açıyor. Bu durumda ferritin testi ile demir depolarının kontrol edilmesi öneriliyor.
Hipotiroidizm: Tiroid bezinin yavaş çalışması tırnak büyümesini olumsuz etkiliyor. Hastalarda saç dökülmesi, yorgunluk ve kilo alımıyla birlikte tırnaklarda çukurlaşma görülebiliyor.
Raynaud Sendromu: El ve ayak parmaklarındaki kan dolaşımını bozarak tırnakların yeterli oksijen ve besin almasını engelliyor. Bu da yapının zayıflamasına neden oluyor.
TIRNAK SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN ÖNERİLER
Uzmanlara göre kırılgan tırnaklarla mücadelede günlük alışkanlıklar önemli rol oynuyor. Tırnak sağlığını korumak için şu adımlar tavsiye ediliyor:
Elleri düzenli şekilde nemlendirmek,
Asetonlu ürünlerden uzak durmak,
Temizlik sırasında eldiven kullanmak,
Aşırı törpüleme ve takma tırnaklardan kaçınmak,
Protein, vitamin ve mineraller açısından dengeli beslenmek.