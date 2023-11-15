Tok Tutan Sağlıklı Pratik Kahvaltı! Bağışıklığı Güçlendiriyor! Cildi Gençleştiriyor!

Sabahları evden acele çıkmanız gerektiğinde kahvaltı öğününü atlıyor musunuz? Bu tariften sonra kahvaltılarınızı ne olursa olsun atlamayacaksınız. Kahvaltı etmeye vakit bulamayanlar, geç kalanlar ya da sabahları bir şeyler yiyemeyenler için hem pratik hem tok tutan hem de oldukça sağlıklı bir tarifle geldik! İşte günün ilk öğününü atlamayacağınız tok tutan kahvaltı tarifi…

Kahvaltı dediğimizde aklımıza ilk gelen; peynir, zeytin, salatalık, domates, reçel, bal vb. ürünlerdir. Kahvaltı atlanmaması gereken önemli bir öğündür. Bazen hazırlaması oldukça zor gelen kahvaltı, ihmal edilmemesi gereken bir öğün olarak karşımıza çıkar. Genelde kahvaltı öğünü; üşengeçlikten, zaman bulamamadan ve işe geç kalma korkusundan dolayı atlanır. Bazense tam tersi olur ve kahvaltı sofralarından kalkmak bilmeyiz. Sizde kahvaltı yapmayı çok seviyor fakat vakit bulamıyorsanız, üzülmeyin! Çünkü vereceğimiz bu tarifle kahvaltı öğününü atlamayacaksınız. Kahvaltı deyince aklınıza bin bir çeşit kahvaltılığın gelmesi gayet normal. Fakat sizlere vereceğimiz tarifin içerisinde hiçbir kahvaltılık malzemesi bulunmuyor! Adeta atom olarak tüketebileceğiniz hem sağlıklı hem pratik hem de diyet listelerinin göz bebeği olan bir kahvaltıyla karşınızdayız. İşte tok tutan sağlıklı kahvaltı tarifi…

Tok Tutan Pratik Kahvaltı Tarifi

Malzemeler;

3 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı chia tohumu

Yarım nar

Yarım muz

2 tam ceviz

Hazırlanışı;

Yoğurt ve chia tohumunu bir kasede karıştırın.

Daha sonra nar, muz ve cevizi blenderda çektirin.

Bu iki ayrı karışımı bir büyük bardağa kat kat olacak şekilde koyun.

Bu şekilde yapmak istemezseniz tüm malzemeleri blenderda çektirip bu şekilde tüketebilirsiniz.

Kahvaltınızı dilediğiniz şekilde hazırladığınızda afiyetle tüketebilirsiniz.

Dilerseniz kahvaltılarınızda dilerseniz de ara öğünlerinizde güvenle tüketebilirsiniz.

Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.

Peki, Bu Kahvaltı Nasıl Bağışıklık Güçlendiriyor?

Tarifin içerisindeki nar, muz, ceviz ve diğer ürünler oldukça sağlıklı besin kaynakları arasındadır.

Nar; çok iyi bir antioksidan olması sebebiyle hem bağışıklığınızı güçlendirmeye hem de cildinizin erken yaşlanma belirtilerini azaltmaya yardımcı olur.

Muz; çok iyi bir lif ve potasyum kaynağıdır. Aynı zamanda içerisinde bulunan C vitamini, folik asit ve magnezyum sayesinde özellikle kış ayında yaşadığınız yorgunlukları azaltacaktır.

Ceviz; omega3, yağ asitleri ve E vitamini yönünden zengin bir besin kaynağıdır. Ceviz cildin en iyi dostu ve aynı zamanda kansere karşı koruyucudur.