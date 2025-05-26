Toplu iğne başı kadar tehlike: Kenelere karşı dikkatli olunmalı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adem Keskin, bahar ve yaz aylarında özellikle kırsal alanlarda artan kene tehlikesine karşı vatandaşları uyardı.

Prof. Dr. Keskin, yapılan bilimsel çalışmalara göre dünya genelinde binden fazla kene türünün tespit edildiğini, Türkiye’de ise 50'nin üzerinde türün kayıt altına alındığını belirtti. Ülkemizin farklı habitat çeşitliliği nedeniyle keneler için ideal bir yaşam alanı sunduğunu dile getiren Keskin, “Yeni araştırmalarla birlikte geçmişte varlığı bilinmeyen türlerin de tespiti yapılabiliyor” dedi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE DOĞA İLE TEMAS ARTIYOR

İklim değişikliğinin kene popülasyonunu doğrudan etkilediğini belirten Keskin, özellikle Tokat, Sivas ve çevre illerde son dönemde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarının arttığını söyledi. Hayvancılıkla uğraşan bireylerin daha fazla risk altında olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Keskin, "Yeni yapılan çalışmalar sayesinde geçmişte varlığı bilinmeyen türlerin de kayda geçtiğini görüyoruz. Türkiye'nin sahip olduğu çeşitli habitatlar, kenelerin yaşamını sürdürmesi için oldukça elverişli koşullar sunuyor. Tokat ve çevresi ile Sivas bölgesinde son dönemde vaka sayılarında (Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı) artış gözlendi. İklim değişikliği, hayvan ve yaban hayatı varlığının artması bu durumu etkiledi. Mücadelede etkin olmak zorundayız çünkü keneler, kan emdikten sonra genellikle 2 bin ila 4 bin, bazı türler ise 10 binden fazla yumurta bırakabiliyor. Bu da popülasyonun hızla artmasına neden oluyor." açıklamasını yaptı.

GÖZLE GÖRÜLMESİ ZOR AMA ETKİSİ BÜYÜK

Kenelerin boyut olarak büyük farklılıklar gösterebildiğini söyleyen Keskin, toplu iğne başı kadar küçük kenelerin de ölümcül hastalıkları taşıyabileceğini vurgulayarak,"Bazı keneler toplu iğnenin başı kadar küçük olabiliyor. Bu nedenle kesinlikle arazi dönüşü vücudumuzu kene açısından dikkatlice kontrol etmemiz gerekiyor. Bu canlının küçük olması onun hastalık bulaştırmayacağı anlamına gelmiyor. Bunlar da yoğun şekilde insanlara hastalık bulaştırabilirler." diye konuştu.

Kenelerin sadece Türkiye’ye özgü bir tehdit olmadığını belirten Prof. Dr. Keskin, “ABD’de Lyme hastalığı, Avrupa’da ensefalit, İspanya ve Portekiz gibi ülkelerde de KKKA vakaları görülüyor. Keneler sadece belli bölgelerde değil, küresel ölçekte tehdit oluşturmaktadır." dedi.