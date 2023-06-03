TÜİK açıkladı: İşte Türkiye'de en sık görülen sağlık problemleri
TÜİK, 2022'de 15 yaş ve sütü obez bireylerin oranının yüzde 20,2, tütün kullanım oranının yüzde 28,3, alkol kullanım oranının yüzde 12,1 olduğunu açıkladı.
TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022'de 15 yaş ve sütü obez bireylerin oranının yüzde 20,2, tütün kullanım oranının yüzde 28,3, alkol kullanım oranının yüzde 12,1 olduğunu açıkladı.
TÜİK, 2022 yılına ilişkin "Türkiye Sağlık Araştırması" verilerini açıkladı. Buna göre; boy ve kilo değerleri kullanılarak hesaplanan vücut kitle indeksinde 15 yaş ve üstü obez bireylerin oranı 2019 yılında 21,1 seviyesinden, 2022 yılında yüzde 20,2'ye düştü. 2022 yılında kadınların yüzde 23,6'sı obez, yüzde 30,9'u obez öncesi, erkeklerin yüzde 16,8'i obez ve yüzde 40,4'ü obez öncesi olarak kaydedildi.
EN SIK GÖRÜLEN RAHATSIZLIKLAR
2022'de 0-6 yaş grubunda en çok görülen hastalıklar, yüzde 31,3 ile üst solunum yolu enfeksiyonu yüzde 29,4 ile ishal ve yüzde 6,9 ile alt solunum yolu enfeksiyonu oldu. 7-14 yaş grubunda ise yüzde 27,1 ile üst solunum yolu enfeksiyonu, yüzde 19,8 ile ishal, yüzde 11,2 ile ağız ve diş sağlığı sorunları en çok görülen hastalıklar oldu.