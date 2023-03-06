TÜİK ölüm istatistiklerini açıkladı
TÜİK Ölüm ve ölüm nedeni 2020-2021 yılı istatistikleri açıklandı. Buna göre Türkiye'de 2021 yılında ölüm sayısı bir önceki yıla göre yüzde 11,4 artarak 565 bin 594 olurken, söz konusu yılda yaşamını yitirenlerin yüzde 54,6'sını erkekler, yüzde 45,4'ünü kadınlar oluşturdu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ilgili kurumların idari kayıtlarında sadece veri derleme ve düzenleme işlemleri yapılarak oluşturulan 2020 yılına ilişkin ölüm ve ölüm nedenleri istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2019'da binde 5,3 iken 2020'de binde 6,1 oldu. Diğer bir ifadeyle bin kişi başına 6,1 ölüm düştü.
Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il, 2020 yılında binde 11,3 ile Sinop olarak kayıtlara geçti. Bu ili binde 10,9 ile Çankırı, binde 10,7 ile Kastamonu, binde 9,5 ile Artvin izledi. Kaba ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 3,2 ile Şırnak oldu. Bu ili binde 3,4 ile Hakkari, binde 3,5 ile Şanlıurfa, binde 3,7 ile Van takip etti.
YÜZDE 36'SI DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARINDAN
Ölümler nedenlerine göre incelendiğinde, 2020'de yüzde 36,0 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bu ölüm nedenini yüzde 15,8 ile solunum sistemi hastalıkları, yüzde 15,7 ile iyi ve kötü huylu tümörler izledi.
Dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklı ölümler alt ölüm nedenlerine göre incelendiğinde, ölenlerin yüzde 41,5'inin iskemik kalp hastalıklarından, yüzde 23,8'inin diğer kalp hastalıklarından, yüzde 19,6'sının serebro-vasküler hastalıklardan öldüğü görüldü.
Dolaşım sistemi hastalıklarından ölenler illere göre incelendiğinde, 2020 yılında dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranının en yüksek olduğu il yüzde 44,9 ile Adıyaman oldu. Bu ili yüzde 44,7 ile Aydın, yüzde 44,5 ile Çorum, yüzde 43,7 ile Kırıkkale takip etti.
Dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranının en düşük olduğu il ise yüzde 26,9 ile Van oldu. Bu ilin ardından yüzde 28,2 ile Hakkari, yüzde 28,9 ile Bitlis, yüzde 29 ile Eskişehir geldi.
Solunum sistemi hastalıkları kaynaklı ölümler alt ölüm nedenlerine göre incelendiğinde, ölenlerin yüzde 54,8'inin pnömoniden, yüzde 34,5'inin kronik alt solunum yolu hastalıklarından ve yüzde 10,8'inin diğer solunum sistemi hastalıklarından öldüğü belirlendi.