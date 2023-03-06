TÜİK ölüm istatistiklerini açıkladı

Dolaşım sistemi hastalıklarından ölenler illere göre incelendiğinde, 2020 yılında dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranının en yüksek olduğu il yüzde 44,9 ile Adıyaman oldu. Bu ili yüzde 44,7 ile Aydın, yüzde 44,5 ile Çorum, yüzde 43,7 ile Kırıkkale takip etti.

Dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranının en düşük olduğu il ise yüzde 26,9 ile Van oldu. Bu ilin ardından yüzde 28,2 ile Hakkari, yüzde 28,9 ile Bitlis, yüzde 29 ile Eskişehir geldi.

Solunum sistemi hastalıkları kaynaklı ölümler alt ölüm nedenlerine göre incelendiğinde, ölenlerin yüzde 54,8'inin pnömoniden, yüzde 34,5'inin kronik alt solunum yolu hastalıklarından ve yüzde 10,8'inin diğer solunum sistemi hastalıklarından öldüğü belirlendi.