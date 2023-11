Tüm Hastalıkların Başında Ruhsal Sebepler Geliyor! Geçirdiğiniz Hastalıklara Neden Olduğunu Bilmediğiniz Ruhsal Sebepler!

Hastalıklar hepimizin için her an ortaya çıkabilir. Peki, hastalıkların ve rahatsızlıkların çeşitli ruhsal sebeplere dayandığını biliyor muydunuz? Yaşadığınız her ruhsal bunalım, ruhsal sıkıntı ve ruhsal çöküşler vücudunuzda çeşitli hastalıklara yol açabilir. Ruhsal sebepler travma olarak tüm bedeninizi sarar ve böylece çeşitli hastalıklarla karşı karşıya kalırsınız. Ruhsal sebeplerin yol açtığı hastalıkları sizin için araştırdık! İşte çeşitli hastalıklara yol açan ruhsal sebepler…

Alerji Problemleri

Yaşantınızda herhangi biriyle anlaşamadığınızı düşünüyorsanız ve bu durumu ciddi bir sorun haline getirdiyseniz, vücudunuz kendini devreye sokarak bu durumun ne kadar ciddi olduğunu size hatırlatır. Böylece vücudunuz alerjik reaksiyonlar geçirir.

İştahsızlık Problemi

Kendinizi sevmiyorsanız, kendinizden nefret ediyorsanız ve üzerinizde aşırı korku varsa iştahsızlık sorunu yaşamanız normaldir. Bu ruhsal sebepler iştahsız olmanıza sebebiyet verir.

Aşırı Kilo Problemi

Hayattan korkma, incinme, aşağılanma, eleştiri, duygulardan kaçma, güvensizlik ve doyum arama gibi ruhsal sebepler aşırı kilo problemine yol açar.

Sık Ateşlenme ve Hasta Olma

Ateşin en büyük ruhsal sebebi bitmek bilmeyen öfkedir. Eğer ki öfkeyi hep uç noktalarda yaşıyorsanız, bol bol ateşlenmeniz ve hasta olmanız gayet normaldir.

Baş Ağrısı

Sürekli baş ağrısı yaşıyorsanız bunun sebebi; kendini eleştirme, korku ve kendini saygın görmeme gibi ruhsal sebeplere bağlıdır.

Baş Dönmesi

Sürekli baş dönmesi şikayetleri yaşıyorsanız bu durum; kararsızlık, dağınık düşünme ve önündekileri görmeme gibi ruhsal sebeplerden kaynaklanıyor olabilir.

Unutkanlık

Unutkanlık problemine neden olan en büyük ruhsal sebepler; korku, hayattan kaçış ve kendine sahip çıkamama duygusudur.

Boyun Ağrısı

Boyun ağrısı problemi yaşıyorsanız bu durum; hayata bakış açısını geliştirememe, inatçılık, hayata hep tek yönden bakma ve hayata esnek bakmama gibi ruhsal sebeplerden kaynaklanmaktadır.

Burun Kanaması

Burnunuz sürekli olarak kanıyorsa bu durum; tanınma, kabul edilme ihtiyacı hissetme, sevgi hissetme ve umursanmadığını hissetme gibi ruhsal sebeplere bağlıdır.

Ülser Problemi

Ülser problemi yaşıyorsanız bu durum; korku, yeterince iyi olmadığına inanmak ve sürekli birilerini hoşnut etmeye çalışmak gibi ruhsal sebeplere bağlıdır.

Migren Problemi

Sürekli migren problemi yaşıyorsanız bu durum; kusursuz olma isteği, kendi üzerinde baskı yaratma, çok fazla bastırılmış öfke ve hayatın akışına direnme gibi ruhsal sebeplere bağlıdır.

Mide Rahatsızlıkları

Mide rahatsızlıkları yaşıyorsanız bu durum; büyük korku, dehşet, yeniliklerden korkma ve yeni olan şeyleri benimseyememe gibi ruhsal sebeplere bağlıdır.