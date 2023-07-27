Türk Kızılay'dan değişim kararı! Kan bağışı yapacakları yakından ilgilendiriyor

Türk Kızılay, yurt genelinde aşırı sıcakların etkili olduğu dönemde önemli bir değişikliğe imza attı.

Aşırı sıcak havaların kan bağışlarında düşüşe neden olmasından ötürü, yapılan değişikle söz konusu olumsuzluğun önüne geçilmesi hedefleniyor.

Buna göre, Türk Kızılay'dan yapılan açıklamada, kan bağış merkezlerinin çalışma saatlerininin güncellendiği ifade edildi.

Sıcak havaların etkisinin yoğun hissedildiği illerde kan bağışı merkezleri öğle saatlerinde açılarak gece 22.00'ye kadar kan bağışı alacak.

Bağışçılar, kendilerine en yakın kan bağış merkezini ve uygun saati www.kanver.org web sitesi ile Türk Kızılay Mobil Kan Bağışı uygulamasından öğrenebilecek.

Ayrıca 168 numaralı çağrı merkezinden de kan vermek istenilen saatler için randevu oluşturabilecek.