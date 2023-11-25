Türkiye'de En Çok Öldüren Kanser! Ege ve Marmara Bölgesi Tehlikede

Hücresel bozulma ile olduğu alanda tümöre neden olan kanserlerin tedavi edilmesi zorlaştı. Sağlıksız beslenme hava kirliliği yoğun tempolu hayat Ege ve Marmara bölgesinde akciğer kanseri yaygınlaştı. Uzmanlar özellikle Türkiye'de akciğer kanserinden dolayı ölüm oranlarının fazla olduğunun altını çizdi.

Türkiye'de En Çok Öldüren Kanser!

Akciğer kanseriyle ilgili önemli uyarılarda bulunan Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Salih Topçu, "Akciğer kanserine yakalanmanın birinci nedeni sigaradır. Bu hastalık insanı en çok öldüren kanser türüdür" dedi. İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ve Kocaeli Kanserle Mücadele Derneği ortaklığında 1-30 Kasım Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı çerçevesinde hem farkındalık oluşturmak hem de halkın bilinçlenmesini sağlamak amacıyla seminer düzenledi.

Elektronik Sigara Öldürür

Bu seminerde Türkiye'de sigara ve hava kirliliğinden kaynaklı akciğer kanserinin artığının altı çizilirken ölüm oranlarının da en çok bu kansere bağlı yaşandığı hatırlatıldı. Akciğer kanserinin ortalama 30 yaşından itibaren görülmesi ise elektronik sigaralara işaret gösterildi. Bununla beraber uzmanlar katkı maddeli gıdaların ve trans yağlarında hücresel yapıyı bozduklarını ve kanser riskini artırdıklarının belirtti.