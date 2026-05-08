Türkiye’de Hantavirüs var mı? Bakanlık son durumu resmen duyurdu

Bakanlık açıklamasında, virüsle ilgili tüm gelişmelerin yakından izlendiği ve mevcut durumda Türkiye genelinde herhangi bir hantavirüs bulgusuna rastlanmadığı ifade edildi. Ortaya atılan iddiaların bilimsel veriler ışığında titizlikle incelendiği belirtilirken, dezenformasyona karşı uyanık olunması gerektiği hatırlatıldı:

Ülkemizde henüz pozitif vaka tespit edilmemiştir. Vatandaşlarımızın yalnızca resmî makamlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate almaları, kamuoyunda dolaşıma giren doğrulanmamış bilgilere karşı dikkatli olmaları önem arz etmektedir. Bakanlığımız; halk sağlığını tehdit edebilecek her türlü bulaşıcı hastalığa karşı; tarama, önleme, kontrol ve izleme çalışmalarını ilgili tüm birimleriyle kesintisiz şekilde sürdürmektedir.