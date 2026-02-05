Ufuk Özkan yoğun bakımdan çıktı! İşte ilk sözleri

Karaciğer yetmezliği teşhisiyle zor günler geçiren ve hayati bir operasyon için bıçak altına yatan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, kritik süreci atlattı. İşte yoğun bakımdan çıkan Özkan'ın ilk sözleri...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Ufuk Özkan yoğun bakımdan çıktı! İşte ilk sözleri
Yayınlanma:

Uzun süredir karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden oyuncu Ufuk Özkan, tedavi sürecindeki en kritik aşamayı geride bıraktı. Başarılı bir karaciğer nakli operasyonu geçiren Özkan, yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin tamamlanmasının ardından servise alındı.

Operasyonu gerçekleştiren Medipol Mega Üniversite Hastanesi Organ Nakli Bölümü cerrahları Prof. Dr. Remzi Emiroğlu, Prof. Dr. Murat Dayangaç, Prof. Dr. Onur Yaprak ve Doç. Dr. Cenk Şimşek, hem ünlü oyuncunun hem de kendisine hayat veren donörünün sağlık durumunun gayet iyi olduğunu açıkladı.

Zorlu ameliyatın ardından ilk kez konuşan Ufuk Özkan, geçirdiği 8 saatlik operasyonun ardından hislerini paylaştı. Henüz yeni kendine geldiğini belirten Özkan, "Herkese çok teşekkür ederim. Gözümü açalı 5-6 saat oldu. Yaklaşık 8 saat süren bir cerrahi müdahale yapıldı. Çok kıymetli doktorlarım Prof. Dr. Remzi Emiroğlu, Prof. Dr. Murat Dayangaç, Prof. Dr. Onur Yaprak ve Doç. Dr. Cenk Şimşek inanılmaz bir şey başardılar" ifadelerini kullandı.

'DUALARINIZ BENİM MUHAFIZLARIM'

Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya da teşekkürlerini ileten Özkan, süreç boyunca gördüğü destek ve sevgi karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Sevenlerine seslenen ünlü oyuncu, "Bu kadar çok sevildiğimi düşünmüyordum. Çok dua eden oldu. Dua eden herkese ve beni sevenlere çok teşekkür ediyorum. Sizin dualarınız benim muhafızlarım oldu. Yakında ayakta da görüşeceğiz" dedi.

Öte yandan, önümüzdeki günlerde Ufuk Özkan, donörü ve ameliyatı gerçekleştiren hekimlerin katılımıyla kapsamlı bir basın toplantısı düzenlenerek kamuoyunun bilgilendirileceği öğrenildi.

"İşe almadı" diye kurşun yağdırmıştı: Belediye Başkanını öldüren sanığa ceza yağdı!"İşe almadı" diye kurşun yağdırmıştı: Belediye Başkanını öldüren sanığa ceza yağdı!Gündem
Fenerbahçe'nin dünya yıldızı sahaya indi! Kante'den ilk kareler...Fenerbahçe'nin dünya yıldızı sahaya indi! Kante'den ilk kareler...Spor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

ufuk özkan
Günün Manşetleri
Merkez Bankası rezervlerinde tarihi zirve
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı
Futbolda "bahis ve şike" depremi
Deprem bölgesine bugüne kadar ne kadar harcandı?
Samsun merkezli çocuk istismarı operasyonu
Buca Belediyesi'ne operasyon
3 ilde uyuşturucu operasyonu
Farkında olmadan "ağır ceza" şüphelisi olabilirsiniz
İstanbul değil Marmara depremi... 10 il etkilenecek
Ekrem İmamoğlu ve 3 isim hakkında dava!
Çok Okunanlar
Araç sahipleri dikkat Araç sahipleri dikkat
Paranızı yatırmadan önce mutlaka bakın! Paranızı yatırmadan önce mutlaka bakın!
Altında ibre aşağı döndü! Altında ibre aşağı döndü!
Bugün neler indirimde? Bugün neler indirimde?
%1.20 faizli konut kredisi ne zaman çıkacak? Tarih ve şartlar netleşiyor... %1.20 faizli konut kredisi ne zaman çıkacak? Tarih ve şartlar netleşiyor...