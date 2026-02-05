Ufuk Özkan yoğun bakımdan çıktı! İşte ilk sözleri

Uzun süredir karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden oyuncu Ufuk Özkan, tedavi sürecindeki en kritik aşamayı geride bıraktı. Başarılı bir karaciğer nakli operasyonu geçiren Özkan, yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin tamamlanmasının ardından servise alındı.

Operasyonu gerçekleştiren Medipol Mega Üniversite Hastanesi Organ Nakli Bölümü cerrahları Prof. Dr. Remzi Emiroğlu, Prof. Dr. Murat Dayangaç, Prof. Dr. Onur Yaprak ve Doç. Dr. Cenk Şimşek, hem ünlü oyuncunun hem de kendisine hayat veren donörünün sağlık durumunun gayet iyi olduğunu açıkladı.

Zorlu ameliyatın ardından ilk kez konuşan Ufuk Özkan, geçirdiği 8 saatlik operasyonun ardından hislerini paylaştı. Henüz yeni kendine geldiğini belirten Özkan, "Herkese çok teşekkür ederim. Gözümü açalı 5-6 saat oldu. Yaklaşık 8 saat süren bir cerrahi müdahale yapıldı. Çok kıymetli doktorlarım Prof. Dr. Remzi Emiroğlu, Prof. Dr. Murat Dayangaç, Prof. Dr. Onur Yaprak ve Doç. Dr. Cenk Şimşek inanılmaz bir şey başardılar" ifadelerini kullandı.

'DUALARINIZ BENİM MUHAFIZLARIM'

Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya da teşekkürlerini ileten Özkan, süreç boyunca gördüğü destek ve sevgi karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Sevenlerine seslenen ünlü oyuncu, "Bu kadar çok sevildiğimi düşünmüyordum. Çok dua eden oldu. Dua eden herkese ve beni sevenlere çok teşekkür ediyorum. Sizin dualarınız benim muhafızlarım oldu. Yakında ayakta da görüşeceğiz" dedi.

Öte yandan, önümüzdeki günlerde Ufuk Özkan, donörü ve ameliyatı gerçekleştiren hekimlerin katılımıyla kapsamlı bir basın toplantısı düzenlenerek kamuoyunun bilgilendirileceği öğrenildi.