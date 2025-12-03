Ünlü oyuncu Murat Cemcir'i yoğun bakıma alan sinsi hastalık: 'Ağrısız tuzak' 50 yaş üstünü tehdit ediyor!

Oyuncu Murat Cemcir'in yaşadığı sağlık süreci, gözleri hızla divertikül hastalığına yöneltti. Konuyla ilgili önemli bilgiler paylaşan Prof. Dr. Esin Korkut, bu durumun fizyolojik tanımını detaylandırdı ve şunları söyledi: "Divertikül kanaması, kalın bağırsak duvarında oluşan küçük cep şeklindeki çıkıntıların (divertikül) damarlarında meydana gelen yırtılma veya zedelenmedir. Genellikle ani gelişir ve ağrısız bir bağırsak kanaması olarak kendini gösterir."

ÇOĞU ZAMAN BELİRTİ VERMİYOR

Divertiküllerin sıklıkla kalın bağırsak yüzeyinde, küçük baloncuklara benzeyen çıkıntılar halinde ortaya çıktığını belirten Prof. Dr. Korkut, risk grubunu da açıkladı: "Divertiküller yaşla birlikte özellikle 50 yaş üstü, yoğun kabızlık sorunu olan hastalarda görülüyor. Çoğu zaman herhangi bir şikâyet oluşturmadan kolonoskopide tesadüfen tespit ediliyor. Ancak komplikasyonlar ortaya çıktığında ciddi ağrı ve yoğun kanamaya yol açabiliyor."

Divertiküler kanamaların görsel olarak genellikle parlak taze kan şeklinde görüldüğünü ve bu durumun, hastaların sıklıkla karıştırdığı hemoroid kanamalarından ayırt edilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Korkut, acil servise başvuru semptomlarına dikkat çekti: "Hastalar genellikle çarpıntı, halsizlik ve genel durum düşkünlüğü ile acil servislere başvuruyor. Tanı için kolonoskopi ya da kolonoskopiyle tanı koyamadığımız vakalarda tomografi ve BT anjiyografi uygulanıyor ve aynı seansta tedavi edilebiliyor."

KİM RİSK ALTINDA? ADIM ADIM TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Özellikle ileri yaşta olan, kabızlık sorunu yaşayan, ek hastalıkları bulunan ve kan sulandırıcı kullanan hastaların yüksek risk grubunda olduğunu belirten Prof. Korkut, korunma yöntemlerini sıraladı: "Divertikülleri tesadüfen veya komplikasyon sonrası tespit edilen hastalarda lif tüketimini artırmak, bol sıvı almak, günlük egzersiz yapmak, sigara ve obeziteye dikkat etmek büyük önem taşıyor. Kan sulandırıcı kullanımı varsa mutlaka hekim kontrolünde alternatif seçenekler değerlendirilmeli."

Divertiküler kanamaların küçümsenmemesi gerektiğini ve hayatı tehdit edebileceğini ifade eden Prof. Korkut, tedavi sürecine dair son bilgileri paylaştı: "Yüzde 80 oranında kanama kendi kendine durabiliyor. Gerekli durumlarda kolonoskopik girişimler veya nadiren cerrahi müdahaleler uygulanıyor. Tedavi sonrası yakın takip ile hastaların durumu stabilize ediliyor."