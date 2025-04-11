Ünlü tavuk markasında büyük skandal: Ürünler toplatılıyor!

Denetim sonrası yapılan resmi analizler, Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği ile çelişen bir durumu ortaya koydu. Bunun üzerine, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereği söz konusu ürün piyasadan toplatıldı ve imha edildi. Şenpiliç, bu durum nedeniyle 210 bin 622 TL para cezasına çarptırıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ise olayı diğer illere yazılı olarak bildirdi.

L. MONOCYTOGENES’İN TEHLİKESİ

L. monocytogenes, gıda kaynaklı patojenler arasında en tehlikeli olanlardan biridir. Özellikle hamileler, yaşlılar, bebekler ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler için ciddi sağlık riskleri taşır. ABD Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Listeria bakterisinin yol açtığı yıllık ölümler 300'ü bulmaktadır. Bu bakteri, toprak, su, süt ve et ürünleri yoluyla yayılabilir. Enfekte olan kişilerde yüksek ateş, kas ağrıları ve ishal gibi belirtiler görülür.

ŞENPİLİÇ’TEN AÇIKLAMA

Olayın ardından Şenpiliç, yazılı bir açıklama yaparak, “10.02.2025 tarihinde ileri işlem pişmiş üretim tesisimizden Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından alınan numunede, 10.03.2025 son tüketim tarihli ‘Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte’ ürününde Listeria bakterisi tespit edilmiştir. Bildirim üzerine, dağıtıma çıkan bir parti üründe risk olduğu tespit edilerek aynı gün geri çağırma prosedürümüz hızla devreye sokulmuş ve ürünler tedarik zincirinden toplandı,” şeklinde açıklama yaptı. Ayrıca, tüm üretim süreçlerinin gözden geçirildiği, numune alma sıklığının artırıldığı ve yalnızca bu parti üründe herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığı belirtildi.