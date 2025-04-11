Ünlü tavuk markasında büyük skandal: Ürünler toplatılıyor!

Türkiye’nin önde gelen beyaz et üreticilerinden Şenpiliç, Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetim sırasında büyük bir sorunla karşılaştı. Yapılan analizlerde, “Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte” adlı üründe, iL. monocytogenes bakterisi tespiT edildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Ünlü tavuk markasında büyük skandal: Ürünler toplatılıyor!
Yayınlanma:

Denetim sonrası yapılan resmi analizler, Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği ile çelişen bir durumu ortaya koydu. Bunun üzerine, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereği söz konusu ürün piyasadan toplatıldı ve imha edildi. Şenpiliç, bu durum nedeniyle 210 bin 622 TL para cezasına çarptırıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ise olayı diğer illere yazılı olarak bildirdi.

L. MONOCYTOGENES’İN TEHLİKESİ

L. monocytogenes, gıda kaynaklı patojenler arasında en tehlikeli olanlardan biridir. Özellikle hamileler, yaşlılar, bebekler ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler için ciddi sağlık riskleri taşır. ABD Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Listeria bakterisinin yol açtığı yıllık ölümler 300'ü bulmaktadır. Bu bakteri, toprak, su, süt ve et ürünleri yoluyla yayılabilir. Enfekte olan kişilerde yüksek ateş, kas ağrıları ve ishal gibi belirtiler görülür.

ŞENPİLİÇ’TEN AÇIKLAMA

Olayın ardından Şenpiliç, yazılı bir açıklama yaparak, “10.02.2025 tarihinde ileri işlem pişmiş üretim tesisimizden Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından alınan numunede, 10.03.2025 son tüketim tarihli ‘Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte’ ürününde Listeria bakterisi tespit edilmiştir. Bildirim üzerine, dağıtıma çıkan bir parti üründe risk olduğu tespit edilerek aynı gün geri çağırma prosedürümüz hızla devreye sokulmuş ve ürünler tedarik zincirinden toplandı,” şeklinde açıklama yaptı. Ayrıca, tüm üretim süreçlerinin gözden geçirildiği, numune alma sıklığının artırıldığı ve yalnızca bu parti üründe herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığı belirtildi.

Benzine büyük indirim geldi: İşte güncel fiyatlarBenzine büyük indirim geldi: İşte güncel fiyatlarEkonomi
Altında son durum: Rekor üstüne rekor!Altında son durum: Rekor üstüne rekor!Ekonomi
tavuk skandal
Günün Manşetleri
Belirli yaşın üzerindekiler artık araç kullanamayacak
Ara karar açıklandı
23 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu
İstanbul ve Ankara dahil 79 il için alarm verildi
İmamoğlu protestoları sonrası tutuklanan 102 kişi tahliye edildi
Gençken benim kahramanım Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet'ti
Ankara’daki Çayırhan maden ocağında patlama 14 madenci yaralı
Erdoğan, İmralı Heyetiyle Beştepe’de görüştü
Hatay’da metal işçileri 10 aydır grevde
ABD ile Çin arasında ticaret savaşı yükseliyor
Çok Okunanlar
İstanbul ve Ankara dahil 79 il için alarm verildi İstanbul ve Ankara dahil 79 il için alarm verildi
Altında son durum: Rekor üstüne rekor! Altında son durum: Rekor üstüne rekor!
Belirli yaşın üzerindekiler artık araç kullanamayacak Belirli yaşın üzerindekiler artık araç kullanamayacak
Ünlü tavuk markasında büyük skandal: Ürünler toplatılıyor! Ünlü tavuk markasında büyük skandal: Ürünler toplatılıyor!
Benzine büyük indirim geldi: İşte güncel fiyatlar Benzine büyük indirim geldi: İşte güncel fiyatlar