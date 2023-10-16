Unutkanlık Sorunu Yaşayanlar Dikkat! 20'li Yaş Hafızasına Dönmek İçin Bu Vitaminleri Kullanın
Günlük yaşamlarımızda; okulda, işte, evde ve sosyal hayatımızın içinde, stres ve yoğunluğa göre bazı bilgilerimizi ya da yapacaklarımızı unutabiliyoruz. Bu unutkanlık sorununun önüne geçmek içinse belli başlı vitaminleri kullanmak gerekiyor. İşte hafızanızı 20'li yaşlara döndürecek vitaminler...
Günlük yaşamınızda bizi zinde tutacak en kuvvetli şey beynimizdir. Gün içerisinde yaşanan stres ve yoğunluk unutkanlığa yol açabiliyor. Bunun da önüne geçebilmek için belli balı vitaminler ve bu vitaminleri içinde barındıran besinleri tüketmeliyiz.
B12 VİTAMİNİ
Araştırmalar B12 vitamini alanların odaklanma ve hafıza konusunda yüzde 84 iyileşme gösterdiğini ortaya koyuyor. B12 vitamini hafıza için önemlidir. B12 vitamini eksikliği, kafa karışıklığı veya zayıf hafıza gibi bilişsel etkilere ve hatta ciddi vakalarda demans gibi bilişsel etkilere neden olabilir.
B12 kabuklu deniz ürünlerinde, yoğurt ve peynir gibi süt ürünlerinde ve yumurtada bulunur.
D VİTAMİNİ
Hem hafıza hem kemikler için önemli olan D vitamini demans ve alzaymır hastalığından da koruyor.
D vitaminin en önemli kaynağı elbette güneş. Bunun yanında deniz ürünleri D vitamini için önemlidir.
E VİTAAMİNİ
Beynin işlevselliğini artıran besinlerden biri de E vitamini. Genel yaşlanmayı önleyen E vitamini alzaymır hastalığından da korur. E vitamini ıspanak gibi yeşil sebzeler, avokado, fıstık ve bademde bulunur.