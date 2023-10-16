Unutkanlık Sorunu Yaşayanlar Dikkat! 20'li Yaş Hafızasına Dönmek İçin Bu Vitaminleri Kullanın

B12 VİTAMİNİ

Araştırmalar B12 vitamini alanların odaklanma ve hafıza konusunda yüzde 84 iyileşme gösterdiğini ortaya koyuyor. B12 vitamini hafıza için önemlidir. B12 vitamini eksikliği, kafa karışıklığı veya zayıf hafıza gibi bilişsel etkilere ve hatta ciddi vakalarda demans gibi bilişsel etkilere neden olabilir.

B12 kabuklu deniz ürünlerinde, yoğurt ve peynir gibi süt ürünlerinde ve yumurtada bulunur.