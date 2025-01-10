"Üreten Sağlık Modeli" tanıtıldı: Bakanlıklar, üniversiteler ve kurumlar ortak çalışma yapacak

Sağlık Bakanlığınca tıbbi cihaz ve ilaçlarda dışa bağımlılığı azaltmak için hazırlanan “Üreten Sağlık” programı Ankara’da tanıtıldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hedeflerinin sağlık alanında dışa bağımlılığı azaltmak olduğunu açıkladı:

"Üreten Sağlık Modelimizi, sağlık alanında marka ve katma değer oluşturduğumuz, ülkemizin ekonomik büyümesine ve kalkınmasına katkı sunduğumuz, kendi ihtiyaçlarımızı karşıladığımız, dünyaya teknoloji ve ürün ihraç ettiğimiz önemli bir adım olarak görüyoruz.

Ülkemizin hâlen ithal etmek durumunda kaldığı tıbbi cihaz ve ilaçlardan en yüksek miktarda ve en yüksek bedellerle temin ettiğimiz ürünleri tek tek çalıştık.

Hedefimiz, doğru eşleştirmeler yaparak TÜSEB, üniversite, sanayi buluşmasını bir an önce sağlayarak ülkemizin sağlık alanında dışa bağımlılığını minimize etmektir.”

Üreten Sağlık modeli, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı öncülüğünde yürütülecek.

Üreten Sağlık Modeli ile sağlık çalışanlarından sanayicilere, üniversitelerden girişimcilere kadar sağlık ekosistemindeki tüm paydaşların bir araya getirilmesi amaçlanıyor.

Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Kacır yerli üretim vurgusu yaptı:

"Birlikte yerli üretim kapasitesini artırmayı, dışa bağımlılığı azaltmayı ve Türkiye'yi küresel sağlık teknolojileri pazarında lider konuma taşımayı hedefleyen bu program doğrultusunda atacağımız önemli adımlardan biri de Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve TÜBİTAK arasındaki sinerjiyi güçlendirmek olacak. "

Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen programda işbirlikleri kapsamında 12 alanda imzalar atıldı.