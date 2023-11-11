Uyandığınızda Sakın Telefona Bakmayın! Beyninizi Genç Tutmanın Yöntemleri!
Beyninizi genç tutmanın 8 yöntemi! Beyninizi genç ve sağlıklı tutmak istiyorsanız mutlaka bunları yapın! İşte beyninizi genç tutmanın yöntemleri…
Editör: Selime Albayrak
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Beyninizi genç tutmak istiyorsanız, haftada en az 150 dakika yürüyün.
Beyninizi genç tutmak istiyorsanız, yeşil yapraklı sebzeler yemeye özen gösterin.
Beyninizi genç tutmak istiyorsanız, düzenli olarak yumurta tüketin.
Beyninizi genç tutmak istiyorsanız, mutlaka gece 7-8 saat kadar uyuyun.