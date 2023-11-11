Uyandığınızda Sakın Telefona Bakmayın! Beyninizi Genç Tutmanın Yöntemleri!

Beyninizi genç tutmanın 8 yöntemi! Beyninizi genç ve sağlıklı tutmak istiyorsanız mutlaka bunları yapın! İşte beyninizi genç tutmanın yöntemleri…

# beyninizi genç tutmanın yöntemleri
Editör: Selime Albayrak
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Uyandığınızda Sakın Telefona Bakmayın! Beyninizi Genç Tutmanın Yöntemleri! - Resim: 1

Beyninizi genç tutmak istiyorsanız, haftada en az 150 dakika yürüyün.

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Uyandığınızda Sakın Telefona Bakmayın! Beyninizi Genç Tutmanın Yöntemleri! - Resim: 2

Beyninizi genç tutmak istiyorsanız, yeşil yapraklı sebzeler yemeye özen gösterin.

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Uyandığınızda Sakın Telefona Bakmayın! Beyninizi Genç Tutmanın Yöntemleri! - Resim: 3

Beyninizi genç tutmak istiyorsanız, düzenli olarak yumurta tüketin.

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Uyandığınızda Sakın Telefona Bakmayın! Beyninizi Genç Tutmanın Yöntemleri! - Resim: 4

Beyninizi genç tutmak istiyorsanız, mutlaka gece 7-8 saat kadar uyuyun.

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