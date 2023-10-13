Uyku Haplarına Veda Edin ve Rahat Bir Uyku İçin Hazırlanın

Uykunun düzensiz olmasının en büyük etkenleri arasında; stres, sigara kullanımı ve ruh hali yer alır. Bunların yanı sıra uyku düzenini bozan bir etken daha vardır ki o da yeme alışkanlıklarımız. Sağlıksız besinler uykunun düzensizleşmesinde büyük rol alıyor. İşte uykunuzu düzenleyecek besinler...

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Lavanta Çayı

Lavanta, yalnızca güzel bir kokuya sahip olmayıp aynı zamanda hafif bir sakinleştirici etkisine sahip olup uykuya geçmenize yardımcı olur; hatta uyku kalitenizi yükseltici etkisi vardır. Araştırmalar, bu bitkinin ayrıca derin uykuya dalışı kolaylaştırdığını göstermiştir.

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MUZ

Muz Potasyum bakımından zengin olan muz, gece uykusu için mükemmel bir yiyecektir.
Sakinleştirici etkileriyle rahat bir uyku sağlar.

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PAPATYA ÇAYI

Yatmadan önce bir fincan papatya çayı içmek, sakinleştirici etkisiyle uykuya geçişinizi rahatlatır. Ilık süte veya bitki çayına biraz bal katmak, uyanıklığı azaltarak daha huzurlu bir uykuya geçiş sağlar.

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TAM BUĞDAY EKMEK

Tam Tahıllar Bir dilim tam buğday ekmeği veya kızarmış ekmek yemek, sinir yollarının triptofanı beyne ulaştırmasını destekleyerek rahatlamanıza yardımcı olur.

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