Uyku Haplarına Veda Edin ve Rahat Bir Uyku İçin Hazırlanın

Lavanta Çayı

Lavanta, yalnızca güzel bir kokuya sahip olmayıp aynı zamanda hafif bir sakinleştirici etkisine sahip olup uykuya geçmenize yardımcı olur; hatta uyku kalitenizi yükseltici etkisi vardır. Araştırmalar, bu bitkinin ayrıca derin uykuya dalışı kolaylaştırdığını göstermiştir.