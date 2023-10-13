Uyku Haplarına Veda Edin ve Rahat Bir Uyku İçin Hazırlanın
Uykunun düzensiz olmasının en büyük etkenleri arasında; stres, sigara kullanımı ve ruh hali yer alır. Bunların yanı sıra uyku düzenini bozan bir etken daha vardır ki o da yeme alışkanlıklarımız. Sağlıksız besinler uykunun düzensizleşmesinde büyük rol alıyor. İşte uykunuzu düzenleyecek besinler...
Lavanta Çayı
Lavanta, yalnızca güzel bir kokuya sahip olmayıp aynı zamanda hafif bir sakinleştirici etkisine sahip olup uykuya geçmenize yardımcı olur; hatta uyku kalitenizi yükseltici etkisi vardır. Araştırmalar, bu bitkinin ayrıca derin uykuya dalışı kolaylaştırdığını göstermiştir.
MUZ
Muz Potasyum bakımından zengin olan muz, gece uykusu için mükemmel bir yiyecektir.
Sakinleştirici etkileriyle rahat bir uyku sağlar.
PAPATYA ÇAYI
Yatmadan önce bir fincan papatya çayı içmek, sakinleştirici etkisiyle uykuya geçişinizi rahatlatır. Ilık süte veya bitki çayına biraz bal katmak, uyanıklığı azaltarak daha huzurlu bir uykuya geçiş sağlar.
TAM BUĞDAY EKMEK
Tam Tahıllar Bir dilim tam buğday ekmeği veya kızarmış ekmek yemek, sinir yollarının triptofanı beyne ulaştırmasını destekleyerek rahatlamanıza yardımcı olur.