Uyku pozisyonunuz zekanızı ortaya çıkartıyor! 1 2 3 üstün zekalılar 4 5 6 geri zekalılar

Vücut halimiz kan grubumuz beslenme şeklimiz uyku pozisyonumuz tüm bunlar zeka düzeyimizi ele veren ip uçlarıdır. Yapılan bilimsel araştırmada bunu ortaya çıkardı. Japon bilim insanları yine ilginç bir deneyle insanların uyku pozisyonu ve zeka düzeylerini test etti. 1 2 3 numaralı uyku pozisyonu ve 4 5 6 uyku pozisyonları sınıflandırması yapıldı.

Bilim insanları bu iki grubun özellikle gün içinde davranışları bir bilgiyi tutma becerisine kadar not aldı. Ortaya çıkan sonuç bilim insanlarını bile etkiledi. Sizler için uyku pozisyonu ve zeka düzeyi arasındaki bağlantıyı ortaya çıkardık.

UYKU POZİSYONUNUZ ZEKANIZI ORTAYA ÇIKARIR!

1 2 3 UYKU POZİSYONU

Genellikle sağ ve sola doğru yatanları kapsayan bu grup bilim insanlarına göre üstün zekalı olanlardır. Bu pozisyonlar daha iyi bir kan dolaşımını sağlar.

Kalp ritmi düzenli çalışır ve vücut yeterli oranda oksijen alır. Bu da beynin tüm loplarını harekete geçirir. Genellikle bu insanlar iş hayatlarında daha başarılı olur.

Güne erken başlar. Beslenmelerine de dikkat ettikleri taktirde uzun süre unutkanlık gibi riskli hastalıklara yakalanma oranı azalır. Ayrıca bu kişilerin bağırsakları da daha iyi çalıştığından kilo alma olasılıkları azalır.

4 5 6 UYKU POZİSYONU

Yüz üstü sırt üstü ya da yan sırt üstü uyuyanlar zeka gelişiminin diğerlerine göre daha geri olduğu tespit edilmiştir. Bilim insanları sinir hücreleri zayıf olan bu kişilerde kan dolaşımı adeta düşüyor.

Bu yüzden beyne az miktarda kan akışı sağlanıyor. Bundan aynı zamanda kalpte etkileniyor.

Kalp ritmi bozulunca uyku bozukluğu ve dengesiz beslenme alışkanlığı da ortaya çıkıyor. Bu kişilerde genellikle mide ve bağırsak hastalıkları yaygın görülür.