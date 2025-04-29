Uyku uzmanından uyarı: İşte uyku kalitenizi çökerten alışkanlık

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Tarık Mecit, uyku kalitesini artırmanın en etkili yollarından birinin, uyumadan 1–2 saat önce ekran kullanımını sınırlandırmak olduğunu söyledi. Üniversite tarafından yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Mecit, modern yaşam tarzı ve dijital ekranların etkisiyle sağlıklı uykunun her geçen gün daha da azaldığını vurguladı.

"Uykunun hormonal, sinirsel ve bağışıklık sistemleri üzerindeki düzenleyici etkileri artık bilimsel olarak net şekilde ortaya konmuştur. Beynin hipotalamus bölgesinde yer alan biyolojik saatimiz, ışık-karanlık döngüsüne göre çalışır." diyen Dr. Mecit, ekran ışıklarının melatonin salgısını baskıladığını ifade etti.

SAĞLIKLI UYKU NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Sağlıklı bir uyku, yalnızca dinlenmek değil, aynı zamanda vücudun yenilenmesi, bağışıklık sisteminin güçlenmesi ve zihinsel işlevlerin korunması için kritik bir süreç. Mecit, 90 dakikalık döngülerle ilerleyen uykuda derin uyku evresinde bağışıklık sisteminin aktifleştiğini, REM evresinde ise hafızanın güçlendiğini ve duygusal dengenin sağlandığını aktardı.

"Her döngüde hem hafif hem de derin uyku evreleri bulunur. Derin uyku döneminde bağışıklık sistemi aktif hale gelirken, REM uykusunda ise hafıza güçlenir, duygular düzenlenir. Uyku bölündüğünde veya bu evreler yeterince yaşanmadığında fiziksel ve zihinsel sağlık olumsuz etkilenir. Uykunun sistemik etkileri var, Yetersiz uyku insülin direncini artırabilir, kilo alımına yol açabilir ve kalp sağlığını tehdit edebilir. Uyku sırasında beynin glifatik sistemi atık maddeleri temizler. Uyku bozukluğu bu temizliği engeller ve nörodejeneratif hastalık riskini artırabilir." dedi.

Dr. Mecit, kaliteli bir uyku için yalnızca ilaçlara değil, doğru yaşam alışkanlıklarına ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekerek “uyku hijyeni” kavramını öne çıkardı ve "Uyku hijyeni olarak tanımlanan bu yaklaşımlar, bireyin günlük rutininde yapacağı bazı düzenlemelerle uyku kalitesini artırmayı amaçlar. Bunlar arasında her gün aynı saatte yatıp kalkmak, yatmadan 1–2 saat önce ekran kullanımını sonlandırmak, akşam saatlerinde ağır yemek, kafein ve alkol tüketiminden kaçınmak yer alır. Düzenli fiziksel aktivite yapmak, yatak odasını serin, sessiz ve karanlık hale getirmek, uyumadan önce gevşeme egzersizleri veya meditasyon yapmak da uykuya geçişi kolaylaştırır." değerlendirmelerinde bulundu.

Yaygın uyku bozuklukları arasında insomnia, uyku apnesi ve sirkadiyen ritim bozuklukları olduğunu belirten Mecit, "İyi bir uyku, yalnızca bir geceyi değil, bireyin genel sağlık durumunu, bağışıklığını ve zihinsel gücünü etkiler. Uyku, sağlığın sessiz ama en etkili reçetesidir." ifadelerini kullandı.