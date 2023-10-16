Uykuya Dalarken Neden Sıçrarız? Uykuya Dalarken Sıçrama Hastalık Mı?

3. Evrim Refleksi İle İlgili Olabilir

Neden bu hipnik sıçramalara veya uyku sıçramalarına sahip olduğumuza dair popüler bir fikir, bunun evrimimizin bir yan ürünü olduğudur. Eski insanların doğada tehlikeli ortamlarda uyumaya çalışırken dışardan gelen tepkilere karşı uyarmasıdır.

Araştırmalar, bu reflekslerin tamamen normal olduğunu ve korkulacak bir şey olmadığını söylüyor.