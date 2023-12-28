Uyurken Neden Ağzımızdan Su Gelir? Ağız Suyu Akmasını Durduracak Mükemmel Formül!

Hiç uyurken ağzınızdan su geldiğini fark ettiniz mi? Ağzınızdan neden su geldiğini hiç düşünmüş müydünüz? Ağzınızdan gelen suyun neden kaynaklandığını biliyor musunuz? Uyurken neden ağzımızdan su gelir? Ağız suyu akıntısına ne iyi gelir? Ağız suyuyla alakalı merak ettiklerinizi sizin için araştırdık. Ağız suyu akıntısını durduracak mükemmel bir formülle karşınızdayız. Bu formül sayesinde geceleri daha rahat bir şekilde uyuyabileceksiniz! İşte ağız suyunu durduracak mükemmel formül…

Ağız Suyu Nedir? Ağız Suyu Akıntısı Neden Olur?

Ağızdan su akması her yaşta kişide görülebilen bir durumdur. Daha çok geceleri uykuda rastladığımız ağız suyu akması halk arasında salya akması olarak da adlandırılabilir. Salya tükürüğün ağızda birikmesiyle oluşur. Normal şartlarda bu salya yutulur ya da emilir. Ancak gece boyunca yüz kaslarının gevşemesi, yutma refleksinin kaybolması, tükürüğün fazla salgılanması ve yutulamaması gibi durumlarla ağız suyu akması meydana gelir. Ağız suyu akması genellikle uykuda ve geceleyin sık olarak görülür. Ağız suyu akıntılarının altında çeşitli nedenler olabilir. Bu nedenlerin üzerine gidilerek ağız suyu akıntısı semptomlarının azaltılması sağlanabilir. Ağızdan çıkan aşırı miktardaki tükürüğü, salya olarak tanımlayabiliriz. Salya yani ağız suyu akması, hemen hemen her bireyin uyku esnasında yaşadığı problemler arasındadır. Ağız suyu akmasının birçok sebebi vardır. Baktığımızda ağız suyu akmalarını çok da hafife almamamız gerekmektedir. Çünkü ağız suyu akması birçok hastalığın habercisi olabilir. Yanlış uyku pozisyonu, reflü, diş ve ağız hastalıkları, kafa travmaları, Parkinson, çeşitli alerjik reaksiyonlar, yemek borusu kanseri, sinir sistemine bağlı bozukluklar, bağırsak parazitleri, sinüs ve sinüzit sorunları, uyku apnesi ve ilaçların yan etkisi ağız suyu akmasının nedenleri arasındadır. Uyku pozisyonu ağız suyu akmaları açısından oldukça önemlidir. Uyku pozisyonları genellikle ağız içinde salyanın birikmesine neden olur. Yan veya yüzüstü uyuyan bireylerde ağız suyu akması daha sık görülür.

Ağız suyu akmasına çözüm yolu olarak bahsettiğimiz nedenlerin üzerine gidebilirsiniz. Öncelikle uyurken ki pozisyonunuzu değiştirmekle başlayabilirsiniz. Bunun dışında ağız suyu akmasına sebep olan nedenlerden herhangi bir tanesi sizde bulunuyorsa bu rahatsızlığınız üzerine gitmeli ve tedavi sürecini başlatmalısınız. Bunun dışında ağız suyu akmasını evde doğal yöntemlerle de durdurabilirsiniz. İşte ağız suyu akmasını durdurabileceğiniz mükemmel formül…

Ağız Suyu Akmasına Son!

Az miktarda hardalı dövün ve sirke ile karıştırın. Elde ettiğiniz karışımla düzenli olarak gargara yapın. Düzenli olarak bu formülü uyguladığınız taktirde ağız suyu akması probleminden en kısa zamanda kurtulacağınızı göreceksiniz.