Araştırma: Uzay yolculuğunun yol açtığı beyin hasarının iyileşmesi en az 3 yılı buluyor

Uzay yolculuğu sırasında yaşanan fizyolojik değişim nedeniyle beyinde oluşan hasarın düzelmesi için en az 3 yıla ihtiyaç duyulduğu ortaya çıktı.

Araştırma: Uzay yolculuğunun yol açtığı beyin hasarının iyileşmesi en az 3 yılı buluyor

Florida Üniversitesi Uygulamalı Fizyoloji ve Kinezyoloji Profesörü Rachel Seidler ve 10 bilim insanının yaptığı araştırmada, beyinde omurilik sıvısıyla dolu karıncık kısımlarının, uzayda çok zaman geçiren astronotlarda genişleyebildiği görüldü.

Uzmanlar, astronotların beyinlerinde meydana gelen şişkinliğin, Dünya'ya dönüşlerinin ardından geçtiğini ancak tamamen iyileşme için bir sonraki uzay yolculuğu öncesinde, astronotların uzun süre yeryüzünde kalmaları gerektiğini kaydetti.

Araştırma: Uzay yolculuğunun yol açtığı beyin hasarının iyileşmesi en az 3 yılı buluyor - Resim : 1

Profesör Seidler, uzayda geçirilen zamana paralel olarak karıncıklardaki şişkinliğin devam ettiğini; özellikle 6 ayı aşan uzay yolculukları sonrasında bunların eski haline gelmesinin ortalama 3 yıl sürdüğünü söyledi.

Araştırmaya konu 30 astronottan 8'i son iki hafta içerisinde kısa süreliğine, 18'i altı aylığına uzayda görevliydi. 4 astronot ise 1 senedir uzay görevinde bulunuyordu.

Astronotların beyinlerini inceleyen araştırmacılar, uzayda iki hafta kalanların bu organlarının genişlemediğini gözlemlerken altı ay ve bir yıllık göreve gitmiş olanların beyinlerinde ise yüzde 11 ile 25 aralığında genişleme tespit etti.

Sonuçlar, uzay yolculuğunda beyindeki karıncık genişlemesinin çoğunlukla altı ayda yaşandığına işaret ediyor.

Yapılan testlerde, astronotların Dünya'ya geri dönüşünün 7'nci ayında, karıncıklarda yüzde 55 ila 64 küçülme gözlemlendi. Söz konusu bölgelerin tamamen düzelmesi ise daha çok vakit alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# sağlık # uzay # uzay yolculuğu
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