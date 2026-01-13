Uzman doktor uyardı: Masum görünüyor ama... İşte kar yiyenleri bekleyen 'gizli' tehlike!

Yurt genelini etkisi altına alan yoğun kar yağışı sonrası çocukların en sevdiği kış eğlencesi, görünmez bir sağlık tehdidine dönüşebilir. Uzmanlar, masum gibi görünen o alışkanlığın arkasında yatan ciddi tehlikelere karşı ebeveynleri uyardı.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Özge Yurtseven, yurt genelinde etkili olan kar yağışının ardından sıkça karşılaşılan 'kar yeme' alışkanlığına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Kar yemenin dışarıdan bakıldığında doğrudan bir tehlike gibi algılanmadığını ancak sanıldığı kadar masum da olmadığını belirten Yurtseven, özellikle şehir merkezlerinde yağan karın ciddi riskler barındırdığına dikkat çekti.

EGZOZ GAZLARI VE AĞIR METAL RİSKİ

Şehir hayatının getirdiği hava kirliliğinin karın yapısını bozduğunu vurgulayan Dr. Yurtseven, karın havadaki egzoz gazlarına maruz kaldığını ifade etti. Kirlilik faktörünün sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine değinen Yurtseven, "Bu karların içerisinde ağır metaller birikebilir, çeşitli mikroorganizmalar bulunabilir. Bu nedenle kirlenmiş karların kesinlikle yenilmemesi gerekir" dedi.

"YERDEKİ KAR HAYVAN DIŞKISI İÇEREBİLİR"

Risk faktörünün yere düşüp biriken karda daha da arttığı belirtildi. Yerdeki karın sadece hava kirliliğiyle değil, çevresel atıklarla da temas ettiğini hatırlatan Yurtseven, şu uyarılarda bulundu: "Yerdeki kar hayvan dışkısı, bakteri ve parazit içerebilir. Bu da özellikle çocuklar için ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle çocukların kar yemesini önermiyoruz."

Çocukların merak duygusuyla karın tadına bakmak isteyebileceklerini dile getiren Dr. Yurtseven, bu noktada ailelerin süreci nasıl yönetmesi gerektiğini anlattı. Yasaklamanın ötesinde kontrollü davranılması gerektiğini belirten Yurtseven, sözlerini şöyle tamamladı: "Eğer çocuk illa kar yemek istiyorsa, mümkünse temiz ve yeni yağdığı düşünülen kardan çok az miktarda denemesine izin verilebilir. Ancak sonrasında mutlaka ağız hijyenine dikkat edilmelidir. Bir çocuk hekimi olarak bana sorarsanız kar yemek güvenli değildir. En güvenlisi hiç yememektir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

